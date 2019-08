Kimberly Flores vuelve a ser atacada por su madre: ¡abandonó a sus hijos!

Tras una majestuosa boda en Monterrey, Nuevo León, Edwin Luna y Kimberly Flores disfrutan de una excéntrica luna de miel en Dubái, la cual no dejan de presumir en redes sociales. Y es que desde que comenzaron el viaje tanto la modelo como el cantante compartieron detalles de su escala técnica en Londres y del hotel al que llegaron en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Ahora el vocalista de La Trakalosa de Monterrey sorprendió por mostrar algunos de las atracciones turísticas que han visitado como el rascacielos Burj Khalifa, la mezquita Sheikh Zayed, el parque de atracciones Ferrari World Abu Dhabi y Ski Dubai, donde los recién casados pudieron esquiar e interactuar con animales como pingüinos.

“Una cultura hermosa que se tiene acá, muy distinta a la de nosotros en los países americanos, pero eso hace que el mundo tenga sus encantos. Hermosas construcciones y tantas cosas que podemos aprender de una cultura muy distinta. Feliz de conocer la otra parte del mundo”, fueron algunos de los mensajes con los que Edwin Luna acompañó sus imágenes.

Aunque Kimberly Flores fue más recatada en sus publicaciones y solo ha posteado tres fotografías de su luna de miel, sí destacó lo agradecida que estaba por el viaje junto a su esposo, a quien le profesó infinito amor: “No hay nada más hermoso que vivir el presente como que no hubiera mañana. Cada día una historia nueva. Te amo”.

Mientas Edwin Luna y la modelo presumen su amor al otro lado del mundo, la madre de Flores arremetió una vez más en contra de su hija, tachándola de irresponsable por abandonar a sus hijos para irse de viaje.

A través de un video en redes sociales, Becky Colombani despotricó contra su hija y destacó que su hija está feliz porque puede pasear sin sus hijos.

“Yo sé que anda de luna de miel, como siempre ella deja los hijos con quién sea. Con la poca gente que conoce, ella se va al otro lado del mundo y deja a los niños abandonados. Eso es abandono, ahora sí anda feliz porque como no andan los nenes, ella anda feliz”, puntualizó.

Destacó que no le importan las críticas que recibe por sus comentarios, porque ella solo habla de la verdad y de cómo es en realidad la personalidad de Kimberly Flores.

“Las personas que opinan mal de mí es porque simplemente hablan y no saben lo que dicen porque ni me conocen, pero yo sí conozco a Kimberly. No la conoce ni un periodista, ni el propio Edwin Luna, ninguno la conoce como yo. Pero bueno, se jacta de andar en Dubái en cosas finas (…) La gente dice que yo vivo de ella, yo nunca he vivido de mis hijos, yo trabajo, vivo en Estados Unidos, tengo mis carros, gano bien, yo no necesito del dinero de mis hijos”, indicó.