Kimberly Flores reaparece y da declaraciones tras LCDLF

Cómo te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Kimberly Flores ha protagonizado una de las polémicas más grandes de esta última semana.

Y es que la famosa le puso el cuerno a Edwin Luna mientras se encontraba en la casa de los famosos, por lo que a días después de su salida voluntaria, la famosa dio su primera declaración.

Aunque han tachado de cornudo a Edwin Luna, la pareja se ha mostrado como si nada en las redes sociales.

Las declaraciones las hizo la famosa en una entrevista precisamente para Telemundo, y desde su casa en Monterrey la modelo dijo que su familia ya no podía sin ella.

"Estoy súper contenta al verlos, ver que se levantan, ver que ya empezaron sus primeros días de clases, ya no me voy a ir más", dijo Kimberly declarando que lo más importante para ella es su familia.

La modelo, mamá y blogger que cuenta con más de 1.8 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, ha compartido imágenes con su esposo demostrando que se encuentran juntos, y que el episodio en la casa de los famosos no les ha afectado.

Kimberly regresó a su casa

El cantante de la Trakalosa de Monterrey hizo declaraciones muy polémicas con respecto al paso de su esposa en la casa de los famosos, y es que el intérprete resaltó que sus hijos no podían vivir sin su mamá, y que por más que lo intentará no podía hacer que su casa funcionará como cuando estaba Kimberly.

"Me dijo Marta que le había hablado Elián y qué le dijo que se quería suicidar. Necesito que estés con nosotros por favor. Todos hemos visto todo, no dormimos bajé como 10 kg, todo lo que has hecho lo he visto y lo sé", fueron las declaraciones que hizo Edwin Luna con respecto a su pareja.