Kimberly Flores muestra por primera vez como luce su cara ¡SIN MAQUILLAJE!

Quien ya agarró callo respecto a hacer caso omiso a las críticas y burlas hacia su persona, es la modelo guatemalteca Kimberly Flores, actual esposa de Edwin Luna, pues todo indica que desde que se dio a conocer como figura pública, se ha ganado en el camino miles de enemigos.

Y es que la modelo ya sabe que hay mucha gente atrás de ella siguiéndole los pasos, por lo que no resulta sorpresivo que acción que realice o publicación que haga en sus redes sociales, se vuelva tendencia y tema de conversación.

La realidad es que para los cibernautas, cualquier pretexto es bueno para hablar sobre ella, tal como ahora, con la reciente fotografía que el marido de Flores posteó en su cuenta oficial de Instagram.

Resulta que la mujer del vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’, se le hizo buena idea compartir una imagen de su cara al natural, es decir, sin una gota de maquillaje, hecho que ya comenzó a causar controversia entre sus seguidores.

A pesar de que Kimberly Flores es oriunda de Guatemala, desde que reside en Monterrey adoptó el clásico look de ‘la mujer buchona’, por lo que estamos acostumbrados a verla todo el tiempo con mucho maquillaje de colores llamativos, además de cabello y vestuarios muy elaborados, sin importar lugar ni hora.

En la instantánea también aparecen posando junto a ella su esposo e sus hijos, donde todos aparecen posando muy felices para la foto del recuerdo. Dicha instantánea fue publicada por el propio Edwin Luna en su página.

Y aunque quizá a simple vista no se llegue a notar, al hacerle zoom a la imagen es evidente que Kimberly no estaba lista para que le pidieran posar en una fotografía, pues por primera vez se dejó ver de ‘cara lavada’ y los comentarios tanto positivos como negativos no se hicieron esperar.

