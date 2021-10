Kimberly Flores hace inéditas confesiones sobre su infancia

Kimberly Flores decidió abrirse a sus seguidores y público en general al hablar por primera vez sobre su pasado, su infancia, adolescencia y embarazo a temprana edad, con todas las dificultades que tuvo que pasar sin sus padres.

La esposa de Edwin Luna aseguró que esta sería la única vez que daría detalles sobre su vida, pero justificó las declaraciones afirmando que quiere que se sepa más sobre ella.

“Soy la menor de mis hermanos, soy la única mujer. Tengo tres… bueno, tenía tres (hermanos), porque el primero falleció”, explica la modelo al iniciar el video en YouTube ‘Mi pasado: Lo que nadie sabe’. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Kimberly Flores habla sobre su vida

La estrella de las redes sociales dijo que, desde que puede acordarse, siempre ha vivido parte de su vida con su abuela o con una de sus tías. Careció del cariño de sus padres y vivió con muchas carencias, pero esto no le impidió ser feliz.

Narró que su madre nunca estuvo presente en su niñez y que conoció a su padre hasta que tenía unos 14 años. Fue su madre quien se encargó de pagar sus estudios desde su residencia en los Estados Unidos.

A los 17 años decidió abandonar la escuela, pues le hacían mucho Bullying, y un año más tarde conoció al que sería el papá de sus dos hijos. Este era el DJ en una tardeada, y desde entonces empezaron una breve relación.

“Yo quedo embarazada yo todavía estaba estudiando creo que cuando me embaracé los dos estamos en una etapa muy rebelde entonces, yo se lo cuento a él no lo acepta y no aparece un tiempo, pero él tiene la misma edad entonces también estaba muy asustado”, recordó la esposa de Edwin Luna.

Los hijos de Kimberly Flores

Kimberly aseguró que jamás se arrepentirá de haber tenido a su hijo mayor.

La participante de La Casa de los Famosos de Telemundo compartió que tuvo que esconder su embarazo en los primeros meses, pues este no fue bien visto por su familia. Afirmó que sus vecinos fueron de ayuda al regalarle mucha ropa para su primer hijo.

“Tenía que darle leche, a mí no me salía de los pechos, o sea no la producía, entonces yo tenía que darle de comer y tuve que empezar a trabajar desde los 20 días porque la fórmula le duraba tres días”, dijo.

Contó que empezó a trabajar en una discoteca, donde la ponían a bailar, y por eso mucha gente la ha criticado llamándola ‘teibolera’. Poco después, al no contar con papeles para trabajar en Chiapas, tuvo que regresar a su natal Guatemala y desde ahí pagar los gastos de su hijo mayor tras un desafortunado diagnóstico médico.

El segundo hijo de Kimberly Flores nació ocho años después, producto de una relación con el mismo hombre, con quien sin embargo nunca tuvo un trato continuo porque su relación no funcionaba, sin embargo siguen apoyándose en todo.

