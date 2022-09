Kimberly Flores explota contra sus seguidores: “¿Ahora soy ratera?”

Kimberly Flores habla de sus constantes polémicas.

Kimberly Flores una vez más, da de qué hablar, pues durante una trasmisión en sus redes sociales, reaccionó enfurecida, luego de que sus seguidores le cuestionaron por la propina del mesero que se llevó y demostró que no está dispuesta a permitir que la llaman “ratera”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Kimberly Flores ha acaparado los titulares de la prensa y ahora arremetió en contra de la prensa, por sacar de contexto un video que ella misma publicó.

“Lo que más me sorprende son los medios internacionales, qué wow, tan bajo han caído, ahora agarran ese tipo de notas, ya no pueden venir y usar sus propios paparazzis, sus propios reporteros, agarran esa basurita” aseguró por medio de un transmisión en vivo.

Kimberly Flores explota contra sus seguidores

¿Qué dijo Kimberly Flores?

Luego de que Kimberly Flores se negó a dar declaraciones a la prensa, sobre el polémico video, realizó una transmisión en sus redes sociales, donde respondió a los cuestionamientos de sus fans, sin embargo se sorprendió al ser llamada “ratera”.

“¿Ahora soy ratera? Me robó mi propina, no mam…”, expresó y pidió a sus detractores ser más inteligentes ya que no tomó la propina de otra mesa.

Con la finalidad de terminar con las críticas, Kimberly Flores le recordó a sus seguidores, que en el pasado ella misma realizó el mismo oficio.

“Yo también fui mesera, yo también limpiaba baños y yo también trabajé de las propinas con un sueldo mínimo”, dijo

¿Qué hizo Kimberly Flores?

Kimberly Flores se llevó la propina del mesero que Edwin Luna dejó.

Hace unas semanas se hizo viral un video, el cual subió la modelo Kimberly Flores por medio de sus redes sociales, donde se le observa agarrando la propina que su esposo, el cantante Edwin Luna había dejado para los meseros.

Posteriormente la participante de “Rica, Famosa y Latina” fue captada “regateando” unos zapatos, en una tienda local, ganándose muchas críticas.

Recordemos que Kimberly Flores será parte del reality “Rica, Famosa y Latina”, el cual está próximo a estrenarse, por lo que la influencer seguirá generando mucha polémica.

