¿Kimberly Flores es adicta a las extensiones de pelo? Esto reveló

La influencer Kimberly Flores volvió a dar de qué hablar y en La Verdad Noticias te compartimos lo que hizo la esposa de Edwin Luna, que llamó la atención de los internautas, pues la cantante admitió que es adicta a las extensiones de cabello.

Y es que, a través de las redes sociales, presumió que se quitó las extensiones de pelo, así como las uñas y las pestañas postizas, pero no tardó ni un día y volvió al salón de belleza para lucir bella, lo que causó varias reacciones de los usuarios.

Cabe mencionar que la esposa de Luna protagonizó una polémica en el reality show Rica Famosa Latina, se agarró a golpes con la empresaria Mariana González, luego de que la novia de Vicente Fernández Jr. arremetió contra la influencer; el pleito causó todo un escándalo.

Kimberly Flores no puede dejar las extensiones de cabello

A la influencer le gusta verse siempre arreglada

"¿Qué tal con mi nuevo look?. No, la verdad necesitaba hacerme tratamiento, cortarme las puntas, no les digo que tengo el cabello perfecto, pero si les dijo que gracias Dios, pues no lo tengo cortito, todo quemado, todo tostado... Cuando se quitan las extensiones, sin vida, no".

Por otro lado, comentó: "Cabello corto, sin uñas, sin pestañas postizas, muy naturalita ella... Creyeron que me iba a quedar así, pues no, claro que no, no podría, soy adicta a las extensiones por años, ya cuatro años, aquí seguimos, no me hallo sin ellas".

¿Quién era Kimberly Flores en Guatemala?

La esposa de Edwin Luna

La influencer Kimberly Flores trabajaba como modelo y bailarina, pero tras su relación con Edwin Luna, comenzó a crear contenido en redes sociales. Actualmente, cuenta con su canal de YouTube, además ha lanzado algunas canciones.

