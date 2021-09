Kimberly Flores cae en el chantaje de Edwin Luna, video lo prueba

Desde que anunciaron la participación de Kimberly Flores en "La Casa de los Famosos", la chica fitness dio de qué hablar porque fue captada en varias ocasiones junto a Roberto Romano, actor de televisión, quien no perdía la oportunidad de coquetearle a la esposa de Edwin Luna, pero ¿por qué se fue del reality?.

En varias ocasiones, el cantante de La Trakalosa de Monterrey defendió a su esposa de los rumores de un romance en el programa de Telemundo, pero de un momento inesperado, la cantante dejó en shock a los usuarios tras darse a conocer que tomó la decisión de abandonar el proyecto.

Y es que, en La Verdad Noticias te compartimos el video que compartió Telemundo en Instagram. En aquel clip dieron a conocer que Edwin Luna le pidió perdón a Kimberly, pero en un nuevo video que compartió un usuario en TikTok, dejó asombrados a más de uno; asegura que se fue por chantaje de su marido.

Kimberly Flores abandonó reality de Telemundo por esta razón

Kimberly Flores dejó "La Casa de los Famosos" por Edwin Luna

En el video de TikTok que compartió Pablo Chagra habló sobre el escándalo que protagonizó Flores durante el pasado fin de semana, pues se puede escuchar que el cantante le confesó a Flores lo siguiente: "A mí me dio un ataque de crisis...Arely me tuvo que calmar, Gianna se asustó...¡Ya no puedo!". Comentó.

El usuario expresó que el video no lo pudo subir completo, pero aseguró que lo que le dijo el cantante a su esposa fue chantaje, pues en otro video de Edwin Luna y Kimberly, revelaron la conversación que tuvieron minutos antes de que Flores tomara la decisión de abandonar "La Casa de los Famosos".

Esposa de Edwin Luna reaparece en Instagram

Kimberly, la esposa de Edwin Luna reapareció en Instagram

Luego de haber abandonado el reality de "La Casa de los Famosos", Flores compartió un video a través de sus historias de Instagram agradeciendo a sus seguidores por todo el apoyo que le brindaron durante su corta participación en el programa.

En el video compartió que ya está de vuelta y que ha recibido muchos mensajes de sus fans y comentó que necesitaba resolver muchas cosas con su familia. Por otra parte, expresó que sus hijos están bien, ya que sus seguidores le han preguntado cómo fue la reacción que tuvieron al ver a la cantante Kimberly Flores de regreso a su casa.

