Recientemente se filtró que Edwin Luna tuvo de amante a una buena amiga de Kimberly Flores y eso explicaría perfectamente por qué él decidió perdonar la infidelidad de su esposa, pues aseguran que no tenía cara para enfrentarla.

La información fue revelada por el usuario de instagram, chamonic3, en donde también mostraron a la presunta amante y una imagen junto a Flores.

La pareja ha estado en boca de todos desde que la mujer entró a concursar en el reality show, La Casa de los Famosos y poco a poco todos se han enterado de los conflictos en su relación e incluso Mhoni Vidente dijo que Edwin era gay.

¿Quién era la amante de Edwin Luna?

¿Quién era la amante de Edwin?

En la publicación de Instagram de chamonic3 se filtró la siguiente información:

"Ella es Isa la ex amiga de Kimberly Flores, con la que Edwin la engaño"

"...Ellas eran bien amigas y El día del baby shower de Kim según dicen que los encontró no se dijo cómo pero que ella ese mismo día la sacó de su casa y de ahí tuvieron problemas y Kim le dejo de hablar a la chava y se dejaron de seguir, según por que él la engaño con ella varias veces, por eso ahora que ella entró a un programa y en ese programa se besó con otro. Este no dijo nada por que sabe que él no tendría vergüenza en reclamar".

¿Qué opinas? crees que Edwin realmente engañó a Kimberly?

¿Cómo empezó Edwin en la música?

Luna empezó su gusto por la música desde que tenía cinco años, ya que escuchaba música norteña por parte de su padre.

A los 17 años inició su peregrinación a través del gremio musical cuando se unió a la Banda Don Arsenio en Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Más tarde formó parte de la Banda Sinaloa.

Posteriormente firmó contrato con Remex Music, y empezó a trabajar bajo el nombre de Banda La Trakalosa.

En el año 2015 Edwin Luna decidió cambiar el nombre de la agrupación por "Edwin Luna y La Trakalosa De Monterrey".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.