Kimberly Flores: ¿Edwin Luna le puso los cuernos a su esposa con una bella modelo?

La chica fitness Kimberly Flores, protagonizó un momento bochornoso e incómodo, pues al parecer se puso celosa al ver a su esposo el cantante de La Trakalosa Edwin Luna, en los brazos de una hermosa modelo.

El cantante Edwin Luna, estuvo muy bien acompañado de una guapa mujer, aunque algo que causó revuelo en las redes sociales fue la expresión en el rostro de Kimberly Flores, quien se mostró furiosa al ver a su esposo con otra chica.

Y es que el cantante Edwin Luna comentó que sus fans siempre le preguntan si su esposa Kimberly Flores, le gusta acompañarlo en las grabaciones de algún nuevo videoclip, pero los usuarios se percataron que a la chica fitness no le agrada demasiado.

"Ya estamos #grabando #video nuevo de @latrakalosaoficial siempre me preguntan si @kimfloresgz le gusta cuando grabo #videos ¿ustedes que creen?". Comentó Edwin Luna en la fotografía que compartió en Instagram.

Mira la reacción de Kimberly Flores al ver a su esposo con otra mujer

Sin embargo, aquella fotografía donde está Edwin Luna con una bella modelo, forma parte de un adelanto de lo que será el nuevo videoclip del cantante de La Trakalosa, pues así lo mencionó en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque los internautas no se quedaron con las ganas de comentar aquella fotografía de Edwin Luna con una bella modelo, pues no dudaron en comparar a la chica con su esposa Kimberly Flores.

"Se me hace más bonita la modelo", "No sería humana si no sintiera celos de que le toquen a su macho", "En modo #celosa", "Hace una pareja linda con la modelo", "Su cara lo dice todo", "Yo creo que si le dan celos". Comentaron los internautas.

