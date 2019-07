Kimberly Flores ARREMETE contra su madre luego de que la quemara viva (VIDEO)

La señora Becky Colombani, madre de Kimberly Flores, recientemente ha atacado a la esposa de Edwin Luna a través de medios de comunicación, donde la tacha de mentirosa, interesada e incluso le advierte al cantante que lo podría dejar por otro.

Luego de la boda, la madre de Kimberly Flores, entre lágrimas, afirmó que su hija la culpaba de la discapacidad del pequeño, pero relató supuestamente las acciones que Flores hacía durante el embarazo y las cuales destaca afectaron al bebé.

“Me dijeron que te golpeaba, que te hacía daño embarazada, que te veían en la calle bebiendo, fumando. Claro que al niño le afectó y siempre has dicho que fui yo”.

La suegra de Edwin Luna afirmó también que en muchas ocasiones actuó cegada por el amor de su hija, por lo que no entiende que pese a todo lo que ella ha hecho por ella, Flores la niegue públicamente y la trate de esa forma:

La señora Becky Colombani, madre de Kimberly Flores.

“Estaba ciega por ti, te di todo, lo mejor que yo podía darte, sufrí, me partiste el corazón (…) Eras lo que yo más soñaba cuando naciste, fue lo más lindo que yo tuve. Nadie te ha querido como yo. Aun así la amo, no se vale (…) ¿Por qué Kim? ¿Por qué me negaste como madre? No puedo más”

ASÍ RESPONDIÓ KIM

Kimberly Flores después de varios días de no dar la cara ente las polémicas declaraciones de su madre, ha roto el silencio y habló del tema en una entrevista con Penélope Menchaca, en donde aseguró que para ella su madre es su abuelita.

La ahora esposa del cantante Edwin Luna mencionó: "Desde los dos años casi no has convivido con alguien y crees que es así el amor, a mí, mi abuela, es tan gigante, que cuando la tengo llena todo".

Flores dejó muy en claro que su madre la abandonó desde chica, y quien siempre estuvo al pendiente fue su abuelita: "Mi abuela y yo cumplimos el mismo día, lo es todo para mí".

TE PUEDE INTERESAR: Mamá de Kimberly Flores defiende a Alma Cero tras INFIDELIDAD de Edwin Luna

Cabe destacar que fue su señora abuela quien asistió a su boda con el cantante Edwin Luna, pues ha aclarado que para ella su madre es su abuela y quien es su madre nunca ha estado al pendiente de ella, por lo que no siente hace aprecio de hija.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos