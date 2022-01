Kima y Juanito obligan a Kimberly Loaiza a abandonar un cine

Juan de Dios Pantoja relató en su cuenta de Instagram que se vio obligado a abandonar una sala de cine junto a su esposa Kimberly Loaiza, familia y amigos por la culpa de sus tiernos bebés, Kima y Juanito.

En las historias de su red social, JD contó que a Kim se le antojó ir al cine y quería ver Spider Man No Way Home, pero sus hijos aún no estaban listos para esta aventura de asistir a una sala común en alguna plaza.

La pareja Jukilop pasó un oso total ya que su hija empezó a gritar que había hecho del baño en su pañal, mientras que el pequeño Juanito no se acomodaba y empezaba a llorar.

Kima y Juanito no estaban listos para el cine

Por obvias razones, tuvieron que abandonar el cine mientras que Kima y Juanito se reían de la situación sin siquiera imaginarse en la incomodidad que habían causado entre la multitud, ya que ambos aún son muy pequeños y tienen una gran inocencia y ternura.

Por su parte, el youtuber Juan de Dios aclaró que ellos comprenden la situación y no se molestan porque aman a sus hijos pero se sintieron mal por la incomodidad que causaron entre la gente que estaba en la sala, además que todos sus amigos y familia también tuvieron que abandonar la sala sin ver el final.

¿Quién es Kimberly Loaiza?

La influencer Kimberly Loaiza es originaria de Mexicalli, triunfó en redes sociales a través de sus videos en Youtube y por varias polémicas y controversias junto a su esposo Juan de Dios Pantoja.

Actualmente tiene dos hijos, Kima y Juanito, quienes son de los bebés más famosos y envidiados de México.

