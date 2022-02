"Kim me acusó de golpearla" dice Kanye West

Kanye West volvió a causar todo un revuelo tras compartir contundentes comentarios en contra de Kim Kardashian, ha lanzado fuertes acusaciones. A través de Instagram compartió una captura de pantalla de él pidiendo el número de Kim, pero no está claro a quién le está enviando el mensaje.

Este domingo el rapero usó su perfil social y escribió que Kim lo acusó de golpearla, de igual forma compartió dos capturas de pantallas entre él y una persona que dice es un miembro de la familia de la empresaria, asegura que un primo de Kim está de acuerdo con él sobre TikTok.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que el ex de Kim Kardashian arremetió contra la empresaria y dijo que su hija North está en TikTok en contra de su voluntad, situación que ha causado un escándalo entre el cantante y la estrella de televisión.

Kanye West lanzó contundentes mensajes sobre Kim Kardashian

El rapero compartió contundentes mensajes en Instagram

En aquella publicación el rapero comentó que Kim lo acusó de golpearla, de igual forma comentó que le suplicó a la famosa poder ir a la fiesta de su hija, pero dijo que está acusado de estar drogado, también expresó que ha sido acusado de haber robado a su hija.

Por otro lado, el cantante dijo que llamó a Kim el viernes por permitir que su hija publique en TikTok contra su voluntad, pero Kardashian respondió que está haciendo todo lo posible por proteger a su hija y permitirle expresar su creatividad en el medio que desea con la supervisión de un adulto.

Pero, lo que causó el enojo del rapero, fue que la estrella de televisión expresó que ella es la principal proveedora y cuidadora de sus hijos, tras aquel comentario, el cantante se ofendió, pues recordó que no se le permitió saber dónde era la fiesta de su hija Chicago.

¿Cuándo se separaron Kim y Kanye?

El rapero y Kardashian se separaron en el 2021

En febrero del 2021, la empresaria anunció la separación con el rapero tras siete años de matrimonio, lo que dejó sorprendidos a los usuarios, quienes se cuestionaron por qué los famosos decidieron tomar caminos por separado, pero la famosa reveló la verdad tras el final de su historia de amor.

En el penúltimo episodio del reality show “Keeping Up With The Kardashian", la empresaria dio a conocer que se sentía estancada en su matrimonio, tras un año por salvar su relación con el cantante, pero una fuerte pelea fue lo que causó el final del romance entre Kardashian y el cantante Kanye West.

