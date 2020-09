Kim Tae-hyung: La vida de V de BTS: Su verdadera historia

Kim Tae-hyung conocido por su nombre artístico, V es un cantautor y actor surcoreano. Es uno de los vocalistas y bailarines principales de BTS.

V nació el 30 de diciembre de 1995 en Daegu, Corea del Sur, y creció en el condado de Geochang.

La historia de Kim Tae-hyung de BTS

Es el mayor de tres hijos, con un hermano y una hermana menores. V primero aspiró a ser un cantante profesional en la escuela primaria, y finalmente comenzó a tomar lecciones de saxofón en la escuela secundaria como un medio para seguir la carrera.

V inicialmente se convirtió en un aprendiz de Big Hit Entertainment después de pasar una audición en Daegu.

Estudios de Tae-hyung

Después de graduarse de Korean Arts High School en 2014, V se matriculó en Global Cyber University.

El 13 de junio de 2013, hizo su debut como miembro de BTS en M Countdown de Mnet's con la canción "No More Dream" de su álbum debut, 2 Cool 4 Skool.

Fue acreditado por primera vez por la composición musical en The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 cuando coescribió y coprodujo la canción "Hold Me Tight".

También contribuyó a escribir la letra de la canción "Boyz with Fun", co-compuesta por su compañero Suga.

Para la canción "Run", la melodía de V se usó con las letras originales de Jungkook para el próximo álbum The Most Beautiful Moment in Life, Part 2. Luego hizo lo mismo para un sencillo en solitario llamado "Stigma" del álbum Wings, que se grabó en 26 en el Gaon Music Chart y 10 en el Billboard World Digital Singles Chart.

Hug Me - V

V también ha lanzado, extraoficialmente, una versión de "Hug Me" con el compañero de banda de BTS J-Hope, así como una versión de "Someone Like You" de Adele.

"Someone Like You" - V

El New York Times lo ubicó en el vigésimo lugar en su lista de "Las 65 mejores canciones de 2018", junto con "FAKE LOVE".

El crítico de música pop de LA Times, Mikael Wood, la nombró la cuarta "mejor y más digna canción de reproducción de 2018".

V de BTS - Singularity

La crítica de Guardian Music, Laura Snapes, la incluyó como una de sus canciones favoritas en su lista de "La mejor música de 2018: álbumes y canciones".

El 24 de octubre de 2018, V se convirtió en uno de los destinatarios más jóvenes de la prestigiosa medalla de la Orden de Mérito Cultural Hwagwan de quinta clase, que le otorgó el presidente de Corea del Sur junto con los otros miembros de BTS por su papel en la difusión de la cultura coreana.

V y J-Hope ¡todo un éxito!

El 14 de junio de 2019, V, junto con su compañero de BTS J-Hope, colaboró con la cantante sueca Zara Larsson en una canción llamada A Brand New Day para el álbum de la banda sonora de su juego móvil BTS World.

En 2016, V hizo su debut como actor con un papel secundario en el drama histórico de KBS2 Hwarang: The Poet Warrior Youth bajo su nombre real.

También colaboró con el miembro de BTS, Jin, para la banda sonora de Hwarang titulada "It's Definitely You".

El 8 de junio de 2017, lanzó "4 O'CLOCK", una canción que coprodujo con RM, miembro de BTS, para celebrar el cuarto aniversario de la banda.

V de bts en el poster de 'Break The Silence: Persona'.

"Scenery" de V

V lanzó su primera canción en solitario fuera de BTS, "Scenery", el 30 de enero de 2019 a través de la página SoundCloud de BTS. La canción se escuchó por primera vez en los Seoul Music Awards 2019 y luego en la página de Twitter de BTS.

La canción de la balada fue escrita y compuesta por V (quien también fotografió la portada), producida por el productor de Big Hit Entertainment Docskim, y contó con contribuciones adicionales de los productores de Big Hit Pdogg y Hiss Noise.

Rompió los récords de SoundCloud al llegar a 100 millones de transmisiones de 20 millones en menos de catorce días, el tiempo más corto para la plataforma.

Kim Tae-hyung en los ensayos de Black Swan. BTS.

En el transcurso de las dos semanas posteriores a su lanzamiento, "Scenery" rompió el récord de transmisión diaria nueve veces, estableciendo el récord en 11 millones de transmisiones en un día.

La canción recibió críticas generalmente favorables después de su lanzamiento, con un elogio particular dirigido a las cualidades nostálgicas y sentimentales de las letras.

Impacto e influencia de V

V se cruza de brazos, su mano derecha sostiene un micrófono, y mira a la izquierda, durante la gira The Most Beautiful Moment in Life On Stage, el 23 de marzo de 2016.

En 2018, se realizó un análisis de investigación sobre las tendencias de búsqueda de Google relacionadas con la industria del K-pop. "V" ocupó el primer lugar en la tabla, lo que significa que fue la palabra clave más buscada en los últimos cinco años en Corea del Sur.

En una encuesta realizada por Gallup Korea, se clasificó como el noveno ídolo más preferido de 2018.

Varios artistas lo han citado como influencia y modelo a seguir, como Younghoon y Hwall de The Boyz, Jaehyun de Golden Child, Byun Hyun-min de Rainz, Yeosang y Mingi de Ateez, Jungseung y Dylan de D-Crunch, Bao de Lucente, Yunmin de NewKidd, Boy Story's Hanyu, Beomgyu de TXT y el ex miembro de Wanna One Park Ji-hoon.

V es un barítono, Karen Ruffini, de Elite Daily, declaró en su artículo que "V ... no tiene problemas para producir tonos súper relajantes y bajos que son un elemento clave en el sonido general de BTS". Tamar Herman de Billboard dijo que "con un amplio rango y un tono profundo, las voces expresivas de V son un pilar del sonido de BTS".

Kkanji, el gato de Tae

Se le mostró por primera vez en octubre de 2013 y actualmente vive con los padres de Taehyung. Kkanji es un gato adorable.

Solía publicar fotos de él, aunque han pasado más de 5 años desde que fue visto por última vez.

Kkanji, el gato de Tae

Yeontan, la mascota de V

Yeontan, Tan, Tannie o Kim Yeontan es un perro "Pomerania" negro y tostado que pertenece a V.

Yeontan se mostró por primera vez el 4 de diciembre de 2017, en Jin's Birthday V LIVE. Es un perro macho que solía vivir con BTS; sin embargo, debido a su apretada agenda, V no siempre pudo cuidarlo, por lo que actualmente vive con los padres de V. Yeontan es un perro adorable y pequeño y está muy cerca de todos los miembros.

Yeontan, la mascota de V

V y Yeontan son increíblemente cercanos. Mientras vivía en el dormitorio, siempre seguía a Taehyung y había muchas interacciones entre ellos. Taehyung debe haber estado realmente molesto cuando Yeontan se mudó porque, mirando sus tweets en Twitter, tenía una relación muy cercana con su perro.

Yeontan vivía con los otros miembros en su habitación. Hay muchas fotos de los miembros sosteniendo a Yeontan y tomando fotos con él. Los miembros definitivamente estaban cerca de él y lo trataban como a su propio perro.

Todo lo que debes saber de V