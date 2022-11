Kim Shantal explica por qué ya no le habla al ex de Queen Buenrostro

Kim Shantal explica por qué ya no le hablan al ex de Queen Buenrostro

La influencer Kim Shantal tiene una sección en su canal de Youtube que hace con regularidad que se llama 'Respondiendo preguntas polémicas', en las que invita a alguna celebridad de internet a junto a ella contestar interrogantes incómodas que involucren a su círculo social o que sean enviadas por sus seguidores.

Entre la serie de preguntas que respondieron fueron en su mayoría sobre un viaje que realizaron hace algunos días en compañía de parte del Jukilop Team con Cecia Loaiza, El Supertrucha y Francisco ALV, si es que alguno de ellos notó algún tipo de rivalidad por parte de alguno de sus integrantes, a lo que ambos respondieron que para nada, que el ambiente se sintió muy bien y la convivencia fue buena entre los dos bandos.

Kim hizo declaraciones en cuanto a que Queen tiene una personalidad distinta, por eso a veces las personas creen que no le parecen ciertos comportamientos y que también Cecia es buena onda, pero que su actitud a veces es pesada, pero a manera de broma, porque ha recibido muchos comentarios negativos a raíz de este material que han subido a sus distintos canales.

Además confesó que no fue al concierto de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja porque no coincidieron las fechas y tuvo que cumplir con un compromiso laboral. Alex entre lo que dijo fue que se alegra que Kevin saliera del equipo porque ya no coincidían en gustos, además de que ya no se sentía cómodo y que quiere lo mejor para él, porque realmente se siguen llevando bien y tratándose con respeto cuando llegan a coincidir, ya que tienen muchas amistades en común.

Para finaliza con el clip Shantal y su invitado coincidieron que Daniela Buenrostro es más su amiga que su ex novio Cédric Mejia y que tiene derecho de antiguedad, por su parte que ella les marcó la pauta de que se siguieran llevando con él debido a que siempre se portó muy bien con ella y con todos, por lo que no les sorprenda que próximamente pueda haber colaboraciones en conjunto.

A diferencia de con el Suavecito (ex de Kim) con el que las cosas quedaron mal y no tienen la intención de volver a llevarse o trabajar con él en un futuro.

