Kim Shantal está embarazada, anuncia que tendrá un hijo con Luis Suavecito

La guapa youtuber Kim Shantal, integrante del Team Fénix, reveló que está esperando a su primer hijo con el influencer Luis Suavecito, con quien la pudimos observar en La Venganza de los Ex VIP de MTV.

La tijuanense contó a sus fans que había estado desaparecida de redes sociales porque estaba intentando tener un embarazo tranquilo alejada de su cuenta de Instagram.

"Nunca creí vivir esto, aunque no estaba en mis planes, estoy más feliz que nunca".

"La vida me sorprendió con una gran noticia... Tendré que seguir ausente de redes sociales por un tiempo indefinido, ya que quiero enfocar toda mi energía y atención en esto que estoy viviendo, espero me entiendan y nos vemos pronto para que sean parte de esta experiencia conmigo, los amo", comentó en su cuenta oficial de Instagram.

Kim Shantal anuncia su embarazo

Cabe destacar que la pareja ingresó al reality show La Venganza de los Ex VIP y aunque Suavecito confesó su amor por Kim ella lo bateó y prefirió estar con otro de sus compañeros llamado Ian sin embargo hasta ahora sólo hemos visto cinco capítulos y las cosas podrían cambiar de un día para otro.

Por otra parte, los fans se han mostrado muy escépticos a la noticia ya que ambos suelen hacer bromas para sus canales de youtube y en los mensajes aunque pusieron emojis y dieron a entender el mensaje, jamás escribieron que Kim estuviera embarazada literalmente.

Muchos han comparado la situación con el reciente video de su amiga Queen Buenrostro, quien inventó que su novio le había propuesto matrimonio pero todo fue una mentira para sus fans.

La Venganza de los Ex VIP

La Venganza de los Ex VIP juntó a más de 10 influencers en una casa en la playa de Colombia para pasar un verano polémico y controversial ya que los amoríos no faltaron. Actualmente sólo hemos visto cinco capítulos pero todos los martes y jueves conoceremos más sobre esta historia a través de MTV y Paramount Plus.

