¿Kim Shantal engañó a Suavecito con Chile?

La youtuber Kim Shantal se vio envuelta en un trío amoroso, ya que en el reality show de MTV, Resistiré, tuvo un romance con el influencer y Dj, Eduardo Miranda mejor conocido como “Chile”. En el programa hemos observado que incluso querían llevar su relación a la vida real, cuando salieran del reality pero nadie sabe qué sucedió.

Durante el programa, muchos de sus compañeros afirman que el que estaba más enamorado era Eduardo, además que recientemente su ex novia reveló que Chile intentó algo serio con Kim pero ella lo dejó por su ex, con quien participó en “La venganza de los ex vip”.

Como te contamos en La Verdad Noticias, durante aquel reality, el guapo Suave le demostró su amor a Shantal día y noche, hasta que volvieron a ser novios, sin embargo, no contaba que volverían a invitar a su novia a otro reality.

¿Kim Shantal engañó a Suavecito?

Los famosos hicieron un video hace unos meses, en donde contaban su historia de amor, en este aclaran que Kim le reveló la verdad a Suave de lo que había pasado en Resistiré, por lo que terminaron su relación y se dejaron de ver durante varios meses.

Tiempo más tarde, decidieron darle vuelta a la página y seguir su relación sentimental, olvidando lo qué pasó en el concurso, y hasta el momento es una de las parejas favoritas de YouTube, ya que ambos tienen una personalidad muy extrovertida.

¿Qué pasó con Eduardo “Chile” Miranda?

El ganador de Big Brother hasta la fecha sigue tocando en eventos como DJ, además que suele participar en realitys como Acapulco Shore, entre otros. Se convirtió en uno de los personajes favoritos de MTV, y suele estar de invitado en varios de sus eventos, junto a personalidades como Karime Pindter.

Recientemente te contamos también que estuvo en Pinky Promise con Karla Díaz, en donde se emborrachó y ni siquiera podía responder preguntas a la presentadora.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.