Kim Shantal confiesa por qué dejó de seguir a Kenia Os

Kim Shantal compartió un nuevo video en su canal de Youtube en donde respondió varias preguntas que le han hecho sus fans a través de Instagram, sobre su vida y sobre varias polémicas, como la reciente con Kenia Os y Juan de Dios Pantoja.

Sobre este tema, la gente le preguntó a Shantal la razón de haber dejado de seguir a Kenia en instagram y la famosa respondió con fuertes argumentos.

Por si no recuerdas esta polémica, recientemente Juan de Dios lanzó un nuevo video en donde expone que Zorrito Youtubero trabaja con Kenia para seguir avivando el odio en redes sociales hacia su esposa, Kimberly Loaiza y su familia.

El cantante JD Pantoja argumentó que le mandó mensaje a Os en privado para detener el hate que existe de parte de ambos club de fans ya que no era sano que se estuvieran atacando en redes sociales e insultando a ambas mujeres.

Sin embargo, Os se negó a pedir que el odio se detuviera y fomentó que creadores de contenido como Javier "Zorrito youtubero", continuara hablando mal de la famosa pareja Jukilop.

Kim confesó por qué dejó de seguir a Kenia

En ese contexto, Shantal expresó que no tiene ningún problema personal con Kenia pero que no le parecía correcto que a pesar de observar el odio en las redes sociales por parte de sus fans, no hiciera nada.

“Yo no tengo ningún problemas con Kenia, de hecho yo lo dije en mis historias, que yo ya la conocí en persona y me parece una chica increíble, como artista nunca juzgo y a mi me gusta su música, la consumo, pero su material lo dejé de consumir por solidaridad con mis amigos”.

“Ella prefirió callar sobre todo el hate que hay en redes sociales y esas cosas no me gustaron".

Kim dejó en claro que ella está en contra del odio en redes sociales y que incluso al dejar de seguir a Os, sus fans la amenazaron y la insultaron.

“Me desearon la muerte a mi y a mi familia”.

“En el momento que yo la deje de seguir, ella me dejó de seguir, era evidente que se estaba dando cuenta pero no es una persona a la que le tenga odio, no me parecen muchas de las cosas que hace pero cada quién”.

Recientemente te contamos Shantal hizo realidad sus sueños con César Pantoja, lo cuál también causó polémica en sus redes sociales.

¿Quién es Kim Shantal?

¿Quién es Kim?

Kim Shantal es una famosa youtuber originaria de Tijuana, Baja California, que triunfó en el canal de Youtube, Badabun, pero tras renunciar, decidió seguir creando contenido ella sóla. Posteriormente se unió al equipo de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza llamado Team Fénix.

