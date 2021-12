Kim Shantal borra video de embarazo y confunde a todos

La integrante del Team Fénix, Kim Shantal, hace un par de días había insinuado a través de un video en su cuenta de Instagram que Luis Suavecito y ella estaban esperando a su primer bebé pero recientemente la joven youtuber, borró el video y sus fans están muy confundidos sobre lo que realmente pasó.

Algunas personas piensan que todo era una broma para su canal de Youtube y que en un par de días saldrán a declarar que todo era mentira pero por otra parte, algunas personas creen que terminó su relación con el jalisciense, por lo que prefirió eliminar aquel video en donde se les veía muy felices y enamorados.

Hasta el momento la famosa ex chica Badabun no ha emitido comunicados ni ha hecho declaraciones al respecto sobre su presunto embarazo de Suavecito, pero los fans siguen muy alerta sobre las historias de ambos youtubers quienes participaron en La Venganza de los Ex VIP, en donde dejaron ver que tenían una relación tóxica.

¿Suavecito mandó indirecta a Kim?

Por su parte, Luis compartió una sospechosa historia de Instagram en donde mandó una indirecta muy directa y esto podría indicar que la pareja ya terminó su relación sentimental en malos términos.

"Nadie te va a querer tanto como el que te aguanto tanto, se acostó llorando, buscando soluciones para no perderte y mantuvo siempre la esperanza de que un día las cosas fueran diferentes", escribió Luis hace doce horas en sus redes sociales.

Cabe destacar que en el reality show, Luis lloró varias veces por Kim y le confesó y declaró su amor a pesar que ambos tenían diferentes parejas.

Algunos seguidores de ambos famosos, piensan que sólo subieron el video del posible embarazo para tener más publicidad de sus nuevos proyectos como su nueva colaboración de ropa o su participación en MTV, pero hasta ahora ninguno de los dos ha externado su versión.

¿Quién es Kim Shantal?

Kim Shantal es una youtuber originaria de Tijuana, Baja California que comenzó su fana en el canal de Badabun. En esta empresaria tuvo varios problemas al igual que varios de sus mejores amigos por lo que decidieron renunciar y formar su propio equipo denominado Team Fénix.

Además de Kim Shantal, en este grupo se encuentran: Queen Buenrostro, Daniela Alfaro, Alex Flores, Kevin Achútegui, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

