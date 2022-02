Kim Petras enloquece las redes con el lanzamiento de Slut Pop: Stream

Kim Petras es una cantante y compositora alemana que comenzó a grabar música siendo adolescente, lanzando su primer extended play (EP) One Piece of Tape en 2011, después lanzó su primer sencillo en 2017, titulado «I Don't Want It at All», el cual llegó a lo más alto de la listas en Spotify.

Después a la artista se le concedió un contrato con la compañía y apareció en el mixtape de Charli XCX, Pop 2 (2017), junto con Jay Park en la canción «Unlock It» y en su álbum, Charli (2019), junto con Tommy Cash en la canción «Click».

Ahora la famosa cantante Kim Petras trae a sus fans todos emocionados con el reciente lanzamiento de su nuevo EP Slut Pop: Stream, que desde su anuncio ya era uno de los más esperados de la temporada a nivel mundial.

El EP de Kim Petras

Tal parece que la nueva era de Kim Petras comienza ahora, en el momento en el que la la estrella en ascenso lanzó su nuevo EP Slut Pop a través de Republic Records justo a tiempo para el Día de San Valentín.

Mientras que el último sencillo de la princesa del pop alemán, "Coconuts", simplemente coqueteó con lo explícito gracias a una serie de dobles sentidos tímidos e inteligentes, ella va de frente (musicalmente hablando, por supuesto) en el nuevo proyecto de siete pistas con canciones que te invitan a los excesos.

Tal parece que el ícono trans reveló que la inspiración para el EP descarada y sexualmente positivo provino de la comunidad de trabajadores sexuales y la forma en que con demasiada frecuencia son estigmatizados y avergonzados por la sociedad educada.

Sin embargo, curiosamente, "Hit It From the Back", un fragmento del cual Petras debutó en vivo durante su actuación en los MTV Europe Music Awards 2021 en Budapest, Hungría, junto con "Coconuts", está extrañamente ausente de la lista de canciones a pesar de ser una temática bastante perfecta para encajar.

¿Qué canciones incluye el nuevo EP?

Canciones de Slut Pop :

Slut Pop Trátame como una zorra XXX Superpower Bitch Throat Goat They Wanna Fuck Your Wish Is My Command

Hay que destacar que desde que firmó con Republic Records en agosto, Petras ha ido cobrando impulso de manera constante con el lanzamiento de su primer sencillo de un sello importante, "Future Starts Now", un par de presentaciones de campamento tanto en Lollapalooza como en el pre-show de los MTV Video Music Awards.

Cabe destacar que por si fuera poco una avalancha de contenido inteligente de TikTok mientras da los toques finales a su tan esperado álbum debut con un sello importante, la famosa Kim Petras ha logrado algo totalmente genial.

