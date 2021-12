Kim Kardashian ya conoció a la familia de su novio Pete Davidson, ¿Formalizaron?

Lo que comenzó como un simple amorío, ahora se está volviendo un noviazgo más serio/Foto: Celebrity Land

Kim Kardashian posiblemente está haciendo más formal su noviazgo con Pete Davidson. Ya que el pasado sábado 18 de diciembre, la influencer y empresaria conoció a la mamá y hermana del comediante de “Saturday Night Live”.

Según un informe del medio HollywoodLife , la fundadora de SKIMS se reunió con Amy, la madre de Pete y su hermana Casey, durante "varias horas" durante el viaje de Kim a la ciudad de Nueva York durante el fin de semana. "Fue realmente bueno", agregó la fuente.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la familia Kardashian ya conoce y convive con Pete Davidson, y según varias fuente, Kris Jenner, la mamá de Kim, adora a su nuevo yerno e incluso, el comediante podría ser invitado para las próximas vacaciones familiares de los Kardashian-Jenner.

Kim Kardashian aún no ha terminado su proceso de divorcio

Kim y Pete aún conservan en privado su romance hasta que ella finalice su proceso de divorcio/Foto: Cosmopolitan

Kim Kardashian solicitó al juez ser soltera legalmente, en medio de su proceso de divorcio del rapero y empresario Kanye “Ye” West, con quien tuvo a sus cuatro hijos. Y es que la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” solicitó el divorcio en febrero de este 2021, después de las severas declaraciones que Kanye hizo en contra de Kim y su familia.

Por lo tanto, muchos medios consideran que Kim posiblemente aún no hará oficial su noviazgo con Pete hasta que concluya su matrimonio de manera legal con West. Sin embargo, fuentes cercanas a la nueva pareja aseguran que ella la está pasando muy bien con Davidson, ya que él la está haciendo muy feliz.

La familia de Pete Davidson también ha aceptado a Kim

Pete tiene una gran relación con su mamá y su hermana, por lo que era importante para el comediante que conocieran a Kim/Foto: Life & Style

De acuerdo a dicho informante, la familia de Pete Davidson, le habría dado el visto bueno al noviazgo, además de mencionar que pasaron un rato agradable.

Aunque Kim Kardashian de 41 años y Pete Davidson de 28 aún no han confirmado su romance a los medios y en las redes sociales, está claro que la influencer y el comediante están viviendo un buen momento, y han logrado crear una buena conexión entre ellos.

