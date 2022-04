Kim Kardashian y su familia llegan a Star+ con nueva serie

La plataforma de streaming estrenará un episodio cada jueves a partir del 14 de abril.

Keeping Up With The Kardashians, la serie protagonizada por el Clan Kardashian-Jenner, llegó a su fin en junio del 2021 tras 20 temporadas al aire. Sin embargo, debes de saber que la familia más controversial de Estados Unidos seguirá dando de que hablar con su próxima llegada a Star+.

La plataforma de streaming que alberga el contenido adulto de Disney confirmó hace unos días que The Kardashian será estrenada el próximo 14 de abril y se transmitirá un episodio nuevo cada jueves. Cabe destacar que será un lanzamiento simultáneo en Estados Unidos, lo cual ha emocionado a los fans, quienes no tendrán que esperar para ver la serie.

La nueva serie sobre la vida del Clan Kardashian-Jenner llega al catálogo de Disney+ el próximo 14 de marzo.

Recordemos que fue en diciembre del 2020 cuando Disney dio a conocer que se asociaría con el Clan Kardashian-Jenners para realizar una nueva serie sobre su vida, tal y como sucedió con en el canal E! de la cadena NBCUniversal en Keeping Up with the Kardashians.

¿Qué veremos en The Kardashians?

Desde que finalizó KUWTK, Kim Kardashian y su familia han protagonizado varios escándalos, mismos que serán abordados en esta nueva serie. Un avance compartido por Star+ en YouTube nos revela que también se hablará del segundo embarazo de Kylie Jenner y la añadidura de Travis Barker y Pete Davidson a sus vidas.

En lo que respecta a su polémico divorcio con Kanye West, la socialité declaró en entrevista exclusiva con la revista US Weekly que está dispuesta a hablar de ello y explicar lo que realmente sucedió frente a las cámaras. Eso sí, dejó en claro que nunca criticará al hombre que es el padre de sus cuatro hijos.

¿Cuánto cuesta Star+?

La plataforma ofrece el contenido “adulto” de Disney y todos los deportes de ESPN en 4K, HDR y 7.1 con Dolby Atmos.

Para poder sintonizar el estreno de la nueva serie de Kim Kardashian y su familia se debe contar con una suscripción a Star+, la cual puedes contratar desde su sitio web. Existen tres precios: $199 pesos al mes, $1,999 al año y existe un combo que incluye suscripción a Disney+ por $249 al mes.

