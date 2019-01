Kim Kardashian y Taylor Swift olvidan sus diferencias

Como bien recordaremos, la polémica socialité Kim Kardashian y la joven intérprete Taylor Swift habían sostenido una relación llena de fricciones a raíz del controversial tema musical ‘Famous’, autoría del Kanye, esposo de Kim. Sin embargo, esto parece haber pasado a la historia.

Si bien es cierto, la empresaria y la cantante, se habían distanciado debido a un polémico conflicto que tuvo lugar en el 2016, pero estos roces y diferencias finalmente han quedado atrás y todo indica que ambas celebridades han hecho las paces.

Te puede interesar: Noelia reta la censura de Instagram con tremendo desnudo (FOTO)

Fue por medio del vídeo que grabó y publicó Kim para su perfil de snapchat en el que se encontraba bailando el nuevo tema de Taylor ‘Delicate’, lo cual presume que para la millonaria empresaria y Swift, han podido superar la controversia de la que fueron protagonistas hace un par de años.

Cabe mencionar que el conflicto fue debido al famoso Kanye, quien en su tema no reparó en referirse a la intérprete como "esa [email protected]" en el sencillo ‘Famous’, despotricando también que Taylor nunca hubiera alcanzado la fama de no haber sido por su él.

Como era de esperarse, la bella cantante no tardó replicar ante la falta de profesionalismo y respecto de parte del rapero, sentenciándolo de “traicionero”.

Fue tras ese primer encuentro cuando Kim entró en escena para reprochar a la joven artista que, desde su punto de vista, Tay manifestó una sorpresa fingida al ser plenamente consciente -y con consentimiento de por medio- de que Kanye haría ciertas referencias a ella en la mencionada canción. De hecho, Kim filtró públicamente algunos de los extractos de la conversación telefónica que mantuvieron al respecto los dos músicos para justificar sus declaraciones.

"No tienes ningún derecho a controlar la respuesta emocional de alguien al que acaban de llamar zorra delante de todo el mundo. Kanye me prometió que me enseñaría la canción entera para que escuchara los términos en los que hablaba de mí, pero la verdad es que nunca lo hizo", aseguraba posteriormente Taylor Swift.