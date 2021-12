Kim Kardashian y Pete Davidson "se están poniendo serios" sobre su relación.

Kim Kardashian y Pete Davidson fueron vistos por primera vez en octubre, tomados de la mano en la montaña rusa de Knott's Scary Farm, en California. Ahora, unos dos meses después, parece que su relación está creciendo a pasos agigantados. Una fuente le dijo a US Weekly que las cosas se han "intensificado".

“Kim y Pete se están poniendo serios. Las cosas definitivamente se han intensificado rápidamente, pero de una manera sana y divertida”, dijo la fuente. "En este momento, simplemente están disfrutando de su tiempo juntos y viendo a dónde van las cosas".

Eso es porque Kardashian "no quiere apresurarse a nada demasiado serio" luego de su decisión de solicitar el divorcio de su esposo Kanye West después de siete años de matrimonio, aunque está disfrutando de las "primeras etapas" de su romance con Davidson. "Sin embargo, están súper enamorados el uno del otro, eso es seguro", dijo la fuente.

¿Kanye West busca reconciliación con Kim Kardashian?

Mientras tanto, West pasó gran parte de finales de noviembre de expresar su deseo de reconciliarse con Kardashian, haciendo una serie de declaraciones públicas y disculpas por el comportamiento que cree que los separó, incluyendo su candidatura presidencial fracasado en 2020.

La Verdad Noticias informó esta semana que Kanye West compró casa frente a la de Kim Kardashian en pleno proceso de divorcio, lo que podría ser simplemente para facilitar la crianza compartida. La ex pareja comparte cuatro hijos: North, de 8, Saint, de 6, Chicago, de 3 y Psalm, de 2 años respectivamente.

Pete Davidson no está preocupado por "Ye"

Aparentemente, Pete Davidson no siente ansiedad por la situación y "no le preocupa que Kanye intente volver con Kim". Pero West no está tan contento con cómo están saliendo las cosas. "Kanye desprecia absolutamente que Kim salga con Pete", dijo la fuente a Estados Unidos. "Está tan celoso".

Supuestamente, tanto West como Davidson fueron invitados a la gran fiesta tradicional de Kris Jenner, pero el evento se redujo debido a las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 en el área. Aunque no se sabe si ambos asistieron, definitivamente Davidson estaba en Beverly Hills esa semana y fue visto conduciendo el Rolls Royce de Kardashian.

