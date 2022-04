Kim Kardashian y Pete Davidson hacen su debut público en estreno de "Kardashians"

Kim Kardashian y Pete Davidson hacen debut público en estreno de The Kardashians.

Pete Davidson apoyó a su novia Kim Kardashian en el estreno de su nueva serie de Hulu, "The Kardashians". La pareja llegó junta el jueves y caminó de la mano antes de que la estrella de "Saturday Night Live" se fuera para permitir que el fundador de Skims caminara solo por la alfombra en Goya Studios.

A pesar de ir por caminos separados para la alfombra oficial, la pareja no trató de ocultar su romance a las cámaras. Kardashian, de 41 años, honró al difunto diseñador Thierry Mugler al usar uno de sus vestidos y lo combinó con un collar de gargantilla a juego. Davidson, de 28 años, vestía zapatillas blancas y una camiseta blanca con un traje negro.

La ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" reveló a Variety que la nueva serie exploraría su relación con Pete Davidson. “No he filmado con él”, dijo Kardashian cuando se le preguntó si aparecerá Davidson, “y no me opongo. Simplemente no es lo que hace. Pero si hubiera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se fueran”.

Kim Kardashian advirtió de una segunda temporada

La Verdad Noticias informa que, Kardashian se burló de que los fanáticos obtendrán más en la segunda temporada del programa, aunque la primera aún no se ha lanzado. “Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada”, compartió.

La fundadora de KKW Beauty, que pronto cambiará su nombre, prometió que los espectadores aprenderán “cómo nos conocimos y quién contactó a quién y cómo sucedió y todos los detalles que todos quieren saber. “Definitivamente estoy abierta a hablar”, continuó, “y definitivamente lo explico”.

¿Cuándo comenzó la relación de Kim con Pete Davidson?

Kim Kardashian y Pete Davidson fueron captados juntos por primera vez en Octubre de 2021 y después de salir durante cinco meses, la empresaria finalmente oficializó su relación por medio de Instagram. Esta es la primera relación seria de la estrella de reality show tras su separación definitiva de Kanye West, de quien se divorció oficialmente algunas semanas.

