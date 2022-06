Kim Kardashian y Pete Davidson comparten fotos de sus románticas vacaciones.

Kim Kardashian dio otro vistazo a las recientes vacaciones tropicales de ella y Pete Davidson, y sus habilidades de novio en Instagram, en nuevas fotos.

La estrella de "Keeping Up With the Kardashians", de 41 años, compartió instantáneas de natación tomadas por el comediante, de 28, en una presentación de diapositivas el viernes antes de criticar sus habilidades fotográficas en su historia de Instagram.

Kardashian subió muchas "tomas descartadas" de sus "intentos" de obtener contenido durante el viaje, desde remo hasta andar en bicicleta. “No puedo decir si se está burlando de mí”, escribió la estrella de “Kardashians” en un video de Davidson riéndose de ella mientras ella salpicaba agua. Más tarde aclaró: "Oh, se está burlando de mí".

Kim Kardashian llama a Pete Davidson "el mejor" fotógrafo

La Verdad Noticias informa que, aunque la estrella de "Saturday Night Live" dejó que Kardashian "luchara" para posar con una paleta y "dejar que [ella] se alejara a propósito", ella lo llamó "el mejor" fotógrafo.

“Obtuvimos las fotos más lindas y nos divertimos mucho intentándolo”, dijo efusivamente la estrella de reality. “Incluso intentó contentarse montando en bicicleta. No fue su mejor trabajo. Este lindo video lo compensa”.

La hermosa Kim Kardashian les dio a sus seguidores de Instagram un primer vistazo a sus vacaciones el lunes y escribió: "Playa para 2". La pareja, que hizo oficial su relación en Instagram en marzo, se besó y se tomó de la mano en el agua en las redes sociales.

Pete Davidson bromea sobre su vida sexual con Kim Kardashian

Si bien Davidson aún no ha aparecido en el nuevo programa de Hulu de la familia Kardashian, se pudo escuchar al cómico bromeando sobre su vida sexual en el final de la serie.

"Pete, ven aquí, tienes que conocer a Paxy", dijo el fundador de Skims en un confesionario que se transmitió el jueves. "Paxy ha trabajado conmigo como audio [durante] 14 años de 'Keeping Up With the Kardashians'. Ella sabe todo sobre mí. Probablemente ha visto mi vagina".

Se podía escuchar a Davidson preguntando: "¿Más que yo?". Kardashian se rió y respondió: “No más que tú. Pero probablemente lo haya visto. La creadora de KKW Beauty estuvo casada anteriormente con Kanye West , y la ex pareja comparte North, de 9, Saint, de 6, Chicago, de 4 y Psalm, de 3 años respectivamente.

