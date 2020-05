Kim Kardashian y Kanye West podrían divorciarse por la cuarentena/Foto: Telemundo

La estrella del reality “Keeping Up With The Kardashian”, Kim Kardashian, ha entrado en una crisis matrimonial con su esposo, el rapero Kanye West. Sin embargo, se ha comenzado a rumorar que con la cuarentena, los problemas en la pareja aumentaron, lo que podría culminar en un divorcio. OMG!

La socialité e influencer y el cantante y empresario se conocieron desde que eran jóvenes. De ser grandes amigos, se volvieron novios y finalmente llegaron al altar en 2014. Kim y Kanye son padres de 4 hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, aunque el rapero quiso tener más bebés, la estrella de Instagram se negó porque sabía la responsabilidad que era criar a varios hijos.

En el 2019, Kim y Kanye renovaron sus votos después de 5 años de matrimonio/Foto: Quién

Aunque siempre se han mostrado como uno de los matrimonios más sólidos de Estados Unidos, tal parece que ahora están pasando por una serie de problemas, que incluso unas fuentes cercanas a la pareja le aseguraron al medio “Us Weekly”, que posiblemente Kim Kardashian y Kanye West ya están pensando en el divorcio. ¡Escándalo!

¿Por qué están distanciados Kim y Kanye West?

Lo que hizo que las cosas empeoraran en el matrimonio fue la cuarentena. El encierro social ha tenido a los esposos West-Kardashian juntos las 24 horas del día, algo que ha generado demasiadas discusiones entre ellos.

El principal motivo por el que se pelean es porque Kim se siente sola en cuanto al cuidado de los niños, ya que considera que su esposo no le ayuda lo suficiente con las labores domésticas, mientras que ella tiene que ser madre, estudiante (se encuentra cursando la carrera de leyes) y empresaria al mismo tiempo.

Según el medio, Kanye ahora se encuentra trabajando en lo que será su siguiente álbum, por lo que esa es la razón por la que supuestamente no ha podido ser de mucha ayuda para la famosa hermana Kardashian.

Para tratar de solucionar las cosas, la pareja ha decidido “separarse” ahora en la cuarentena, ya que cada uno está viviendo en lados opuestos de su mansión estadounidense. También, el cantante Kanye West de 42 años, de vez en cuando se lleva a sus hijos a su rancho en Wyoming para darle un tiempo a solas a Kim.