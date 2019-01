Kim Kardashian y Kanye West en la espera de su cuarto hijo

La pareja conformada por la estrella de Televisión Kim Kardashian y el rapero Kanye West siempre han sorprendido con forma tan especial que tienen para concebir a sus hijos y esta vez no fue la excepción, pues de acuerdo a la revista People la pareja está en la espera de su cuarto hijo.

Este miércoles, la famosa revista confirmó que kim Kardashian y Kanye West están esperando a su cuarto bebé mediante un vientre de alquiler.

Una fuente cercana a la empresaria confirmó que el sexto integrante de la familia Kardashian será concebido por el vientre de la misma mujer que gestó a su última hija.

Como se recuerda, en uno de los episodios del reality 'Keepin' Up With The Kardashians', la socialité, declaró que sería muy riesgoso para ella el quedar embarazada por lo que, igual que en el caso de sus últimos dos hijos, decidió tener a este cuarto bebé a través de un vientre subrogado.

De acuerdo a la publicación en la revista, al parecer la pareja habría usado uno de los embriones ya fecundados cuando se gestó a ‘Chicago’ de 11 meses.

La empresaria ha pasado por muchas dificultades para poder embarazarse, por lo que su único embarazo fue su primera hija 'North West' hace cinco años, siendo su siguiente hijo 'Saint', concebido por medio de subrogación.