Kim Kardashian vuelve a lucir sensual y polémico atuendo en viaje a Roma

Kim Kardashian parecía sacada de los 90 con su último look de Roma. La fundadora de KKW Beauty lució el "Nonna Pearl Cardigan" de Giu Giu totalmente abierto sin nada debajo mientras se dirigía al restaurante Roscioli Salumeria con Cucina el 28 de junio.

Combinó el revelador top con una falda de cuero adornada con detalles de lentejuelas de Clio Peppiatt's. colaboración con la marca Annie's Ibiza. La falda, llamada "Leo", incluía un detalle de color arcoíris y parecía ser una cabra.

Kim Kardashian demostró que ha superado a Kanye West con atrevido par de aretes de flores de Bea Bongiasca, junto con varios anillos mixtos del mismo diseñador. Kim terminó el conjunto ultra sexy con un par de botas vintage rojas de moda de la marca de lujo Prada (nativa de Italia).

Kim Kardashian en Vaticano provoca polémica

Kim Kardashian causó polémica por un vestido que usó en Vaticano, donde se ha visto más sexy durante su viaje a Italia, que también es donde se casó con su ahora ex- esposo Kanye West de 44 años, en 2014.

La estrella de Keeping Up With The Kardashian deslumbró con un vestido de encaje blanco con recortes en una visita a el Vaticano con la súper modelo, Kate Moss a principios de esta semana. A la pareja se unió la hija de Kate, Ilia de 18 años, junto con varios miembros del equipo de Kim, incluidos Tracy Romulus, Chris Appleton, Mario Dedivanovic y Julia Collier.

¿Dónde está Kanye West?

Kanye West vacaciona con sus hijos en México

Como te compartimos en La Verdad Noticias, mientras Kim viaja por Italia, Kanye West ha estado de vacaciones con sus hijos, sus hijos Saint West, de 5 años, y Psalm West, de 2, y sus hijas North West, de 8, y Chicago West, de 3, en México.

El diseñador de Yeezy fue visto en la terminal de un aeropuerto el miércoles 30 de junio con su prole y una niñera a cuestas. La supuesta visita de Kanye West a Oaxaca desató una lluvia de memes en las redes sociales de México.

North, con un conjunto completamente gris que ciertamente está aprobado por Yeezy, se acurrucó junto a Kanye West mientras atendía una llamada telefónica mientras Saint se mantenía ocupado con un dispositivo electrónico mientras Kim Kardashian pasea por Roma.

