Kim Kardashian vuelve a hacer polémica en redes sociales

La reconocida y polémica empresaria Kim Kardashian, es un personaje público que a lo largo de su trayectoria, desde su programa "Keeping Up with The Kardashian" hasta sus más recientes acontecimientos, la famosa Kimberly o Kim, ha sido siempre motivo de nota.

Esta ocasión no es la excepción, ya que Kim nuevamente se convirtió en un tema polémico en las redes sociales y los demás medios.

Kim Kardashian viste a la moda con un atuendo sumamente controversial

La sexy empresaria Kim Kardashian ha publicado en su cuenta de Twitter una fotografía de ella modelando un singular outfit, esto después de asistir a la presentación de la marca de maquillaje Anastasia Karanikolau Cosmetics en la ciudad de Los Ángeles. El controversial look se trató de un vestido estampado de billetes de $1 dolar. La pregunta que causo revuelo ha sido si ¿la tela del vestido tiene esté peculiar estampado o en su defecto son billetes reales?

Una gabardina y unas botas ceñidas son los componentes de este controversial outfit, todo con el mismo estampado de billetes de un dólar. Kim complementó el look una bolsa color dorado en forma de costal de dinero.

Las criticas y comentarios de toda índole no se hicieron esperar.

“Pensé que después de que te robaran dejarías de publicar cosas como esta”, le escribió una usuaria.

“Kim, mándame dinero por favor porque estoy en bancarrota y como estudiante de universidad necesito pagar la renta”, le escribió otro usuario.

“No encuentro esto muy apropiado. Sé que te parece inofensivo, pero en el mundo real hay madres que no pueden alimentar a sus hijos. Sabemos que eres rica, pero por favor no lo presumas como si no supieras o nunca hayas sabido lo que es vivir al día”, mencionó alguien más.

De hecho hubo quienes mejor optaron por burlarse del curioso y singular atuendo, recurriendo como referencia al robo del que Kim Kardashian fue víctima hace dos aproximadamente 2 años en París.

El autor de este polémico "diseñito" es el diseñador Jeremy Scott, quien no dejo de alardear al respecto. Está línea fue lanzada por el diseñador en 2001.

Kim Kardashian vistiendo el peculiar atuendo.