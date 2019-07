Kim Kardashian vs Kylie Jenner y Jordyn Woods, así comenzó la guerra.

La familia Kardashian-Jenner se ha encontrado a lo largo de su carrera involucrada en los escándalos, ahora en uno de los nuevos episodios de “Keeping Up With The Kardashian” quedó grabada la discusión entre Kim y Kylie, en donde ella defiende a Jordyn Woods a pesar de que se está llevando un proceso de “divorcio”.

En el programa se percibió como Jenner quedó en una posición muy incómoda al tener que elegir entre su hermana y su mejor amiga, por lo que al final decidió que lo más saludable para todos era pedirle a Jordyn que abandonara la casa donde ambas habían vivido juntas durante muchos años.

Tras el escándalo de infidelidad de Tristan Thomposon a Khloé Kardashian, Kim y una de las mejores amigas de Koko, Malika, subieron un video cantando "Don't mess with my man" (No te metas con mi hombre). Siendo una indirecta para Jordyn Woods, quien se besó con el jugador de la NBA.

Kim Kardashian pelea con Kylie Jenner.

“Simplemente pienso que deberíamos estar por encima de todo esto, que deberíamos ser mejores personas. Me parece que deberías llamarla o gritarle o lo que les dé la gana, pero hagámoslo en persona... No hay necesidad de hacerle bullying a nadie a través de las redes sociales..." dijo Kylie a Kim Kardashian.

“Anoche se puso en contacto conmigo y me preguntó si me importaba que viniera a buscar algunas cosas que se había dejado en casa. Pasó a recogerlas y solo por su mirada... Es evidente que está pasándola muy mal", concluyó la empresaria.

