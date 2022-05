Kim Kardashian usó otro vestido de Marilyn Monroe después del Met Gala 2022.

Kim Kardashian tuvo múltiples momentos Marilyn en la Met Gala 2022. Después de caminar por la alfombra roja del lunes con el icónico vestido de Jean Louis que Marilyn Monroe usó para cantar "Feliz cumpleaños, señor presidente" a John F. Kennedy en 1962, la fundadora de Skims se deslizó en una segunda mirada memorable de la espalda de la estrella en su hotel.

“Para rematar mi noche después de The Met, tuve el honor de cambiarme y ponerme el vestido Norman Norell de Marilyn Monroe que usó en los Globos de Oro en 1962, donde recibió el premio Henrietta a la película favorita mundial”, Kardashian, de 41 años, subtituló las fotos. de sí misma en la prenda verde brillante viernes.

“En mi búsqueda por encontrar el vestido de cuentas hecho a mano de Jean Louis que usé para la gala, descubrí que @heritageauctions poseía el icónico vestido verde con lentejuelas de Marilyn”, dijo la socialité Kim Kardashian.

Usar el vestido es gran privilegio para Kim Kardashian

Más coincidencia aún, el florista de Kardashian, Jeff Leatham, adquirió el premio Globo de Oro de Monroe esa misma noche, convirtiéndose en un accesorio perfecto para la magnate de la moda.

“Vi todo esto como una señal de la forma en que todas las estrellas se alinearon. Siempre será uno de los mayores privilegios de mi vida poder canalizar mi Marilyn interior de esta manera, en una noche tan especial”, concluyó su pie de foto, agradeciendo a Julien's Auctions y Leatham por “ayudar a hacer posible este recuerdo”.

La hermosa Kim Kardashian consiguió un lugar en muchas listas de las mejor vestidas (incluida la nuestra) con su primer look Monroe, que estableció un récord mundial Guinness cuando Ripley's Believe It or Not! lo adquirió en una subasta por $4,8 millones (más de $ 5 millones después de las tarifas) en 2016.

Kim bajó 16 libras para entrar en el vestido de Marilyn Monroe

Mientras que el museo estaba listo para prestarle el look a Kardashian para el Met, le prohibió hacer cualquier alteración a la preciosa pieza, lo que llevó a Kim Kardashian a perder 7 kilos con una dieta extenuante y un régimen de ejercicio para asegurarse de que le quedara bien.

La Verdad Noticias informa que solo usó el original en las escaleras del Met y se cambió a una réplica para cenar y bailar en la elegante fiesta.

“Soy extremadamente respetuosa con el vestido y lo que significa para la historia estadounidense”, dijo Kardashian a Vogue antes de la gala. “Nunca me gustaría sentarme en él o comer en él o correr el riesgo de dañarlo y no usaré el tipo de maquillaje corporal que suelo usar”.

