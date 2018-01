Kim Kardashian una vida de glamour y escándalos.

Kim Kardashian nació el 21 de octubre de 1980, en Los Ángeles, California. Su nombre real es Kimberly Noel Kardashian. en la actualidad tiene 37 años de edad y toda su vida ha estado llena de escándalos, es una personalidad de la televisión americana, es un ícono social, actriz, empresaria y modelo.

Kim Kardashian en su niñez

Kim Kardashian salió de las sombras siendo estilista y amiga de Paris Hilton, así que ella es la culpable de muchos looks de esta otra socialité americana. En el 2007 se publicó un video sexual que fue grabado en el 2003 cuando Kim Kardashian tenía sólo 23 años de edad en él aparecia ella con su pareja en ese momento Ray J en una habitación teniendo sexo y fue todo un escándalo, logrando millones de reproducciones y dándola a conocer mucho más. Kim Kardashian decidió proceder legalmente ganando 5 millones de dólares y la demanda fue removida.

Kim Kardashian y RayJ en video sexual

En ese mismo año (2007) Kim Kardashian junto con su familia lanzaron su reality “Keeping up with the Kardashians” que dio pie a “Kourtney and Kim Take New York”. Pasó muy poco tiempo para que estas series se posicionaran como las número uno en Estados Unidos y que todos los medios de comunicación hablaran de ellas y de su escandaloso estilo de vida. La activa vida social de Kim Kardashian la lleva a posar desnuda para la revista PlayBoy en el 2007.

Kim Kardashian en la revista Playboy 2007

Kim Kardashian como actriz debutó en el 2008 en la película "Disaster Movie", en ese mismo año participó en la 7ma temporada de “Dancing with the stars” dónde quedó eliminada en el 3er programa. Al igual que ha tenido apariciones en “America's Next top model” como juez y siendo invitada especial en “WrestleManía XXVI”

En el 2010 protagonizó el escándalo cuando PETA criticó a Kim Kardashian fuertemente por su uso de abrigos de pieles y la nombró una de las 5 peores personas en lo que respecta al bienestar animal.



Kim Kardashian con abrigos de piel

Kim Kardashian durante su carrera se ha visto envuelta en muchas escándalos legales de plagio, pero eso no afectó para que en el 2010 la nombraran la estrella de hollywood mejor pagada, ya que se cree que Kim Kardashian por cada publicación con patrocinadores en sus redes sociales gana alrededor de 75,000 y 300,000 dólares, estos patrocinadores van desde fajas, blanqueamientos dentales, coca cola, productos para mejorar la alimentación, etc y por promocionar productos que son dañinos para la salud se ha visto envuelta en múltiples escándalos.

Kim Kardashian haceindo promociona un producto

En los últimos años Kim Kardashian ha logrado una comunidad de más de 106 millones de personas en Instagram y más de 58 millones de seguidores en Twitter, lo que la ha llevado a ser considerada una persona influyente en redes sociales.

Kim Kardashian cuenta de Instagram

Kim Kardashian cuenta de Twitter

Es tal la popularidad de Kim Kardashian en redes sociales que ha desarrollado diferentes productos como su juego Móvil que salió en el 2014 la hizo ganar en los primeros 5 días 1,6 millones de dólares.

Kim Kardashian juego móvil

Su albúm de fotos “Selfish” donde Kim Kardashian nos enseña una galería de selfies no publicadas ni vistas, la publicación de su app con emojis nombrada “Kimoji”, sus múltiples perfumes, su línea de ropa, la línea de maquillaje, su página web, en la cual debes pagar una mensualidad para poder tener acceso al contenido exclusivo para sus seguidores, el crear su canción “Turn it up” (en el 2011) que vendió 14,000 descargas en tan sólo 5 días y que la hizo ser catalogada como la peor cantante del universo todo un escándalo en redes sociales.

Si nos vamos a la vida amorosa de Kim Kardashian siempre ha sido escandalosa y dado de que hablar, ya que en el 2000 con tan sólo 19 años se fugó con el productor musical Damon Thomas, en ese entonces vivía un proceso de divorcio y antes de que se le otorgará, Kim Kardashian empezó a salir con Ray J.

Más tarde después de un año de relación en Mayo del 2011 se comprometió con Kris Humphries que se encontraba jugando con los Nets de New Jersey de la NBA. Se casaron el 20 de Agosto del 2011 en Montecito California, y todos los medios de comunicación hablaban sobre el esperado día. Después de tan sólo 72 días de matrimonio, Kim Kardashian solicitó el divorcio mencionando que tenían diferencias irreconciliables. Muchos medios aseguraron que toda la relación era una escandalosa farsa para poder ganar más fama ya que posterior a esto siguieron con muchas mas temporadas de su vida.

Kim Kardashian y Kris Humphries

Posteriormente en Abril del 2012, Kim Kardashian empezó a salir con Kanye West, aun casada, ya que su divorcio fue oficial hasta el 3 de Junio del 2013 y su primer hija nació el 15 de Junio del 2013, la famosa North West. Kim Kardashian y Kanye West se comprometieron el 21 de Octubre del mismo año justo en su cumpleaños, su boda fue en 2014 un 24 de Mayo en Florencia, Italia.

Kim Kardashian y Kanye West en su boda

El 5 de Diciembre del 2015 Kim Kardashian dio luz a su segundo hijo Saint West, teniendo complicaciones debido a la presión alta que presentó durante sus dos embarazos. Los médicos mencionaron que si planeaba tener otro embarazo podría tener complicaciones e incluso provocar la muerte a Kim Kardashian. Razones suficientes para llevar a la pareja a tener su tercer hijo mediante un vientre alquilado que, según fuentes, nacerá a finales de este mes y ya se rumora que debido al color de las flores del baby shower del tercer hijo de Kim Kardashian será niña.

Kim Kardashian en el Baby Shower de su tercer hijo.

Un hecho que marcó la vida de Kim Kardashian fue el escándalo de la semana de la moda en París en 2016, entraron al departamento en dónde ella se encontraba un 2 de octubre, 5 personas vestidas como policías ataron y amordazaron a Kim Kardashian, amenazándola a punta de pistola y encerrándola en el baño del departamento. Los policías se llevaron un motín de más de 10 millones de dólares, lo cual hizo que Kim Kardashian, desapareciera por tiempo indefinido de redes sociales y sin que se le viera públicamente. Después de un mes poco a poco fueron a pareciendo fotos de Kim Kardashian que compartía su familia y después Kim Kardashian retomó sus cuentas mostrando una vida más básica sin mostrar todas sus joyas y los excesos de su vida.

Kim Kardashian tras ser asaltada en París

Definitivamente la vida de Kim Kardashian se ha visto envuelta en muchos escándalos durante su carrera pero lo que más ha causado polémica es el exceso de cirugías plásticas a las que ha sometido, que van desde pómulos, mentón, nariz, levantamiento de cejas, busto, pompas, lipoescultura (Las cuales se realiza con frecuencia después de cada embarazo), diseño de sonrisa, y si hablamos de tratamientos, el botox es el favorito de Kim Kardashian.