Kim Kardashian tuvo un importante motivo para divorciarse de Kanye West

Kim Kardashian después de anunciar su divorcio el año pasado, recientemente ha decidido compartir uno de los principales motivos que la llevaron a separarse del rapero Kanye West.

Comienza explicando que la principal razón por la que terminó su matrimonio fue que por mucho tiempo se dedicó a hacer feliz a otras personas y que en los últimos dos años ha estado planeando que iba a dedicarse a hacerse feliz a ella misma.

Tuvieron que pasar dos años para que Kim comenzará a realizar su plan de dedicarse a hacerse feliz, su divorcio sigue en curso, y dijo que ahora “se siente muy bien”, en su cuenta de instagram también lo ha dejado ver, agregó:

“Aunque eso haya creado cambios que causarán mi divorcio, pienso que es importante ser honestos con uno mismo sobre qué es lo que realmente nos hace felices”

El divorcio de Kim Kardashian y Kanye West

Fue en febrero de 2021 cuando Kim Kardashian solicitó el divorcio a Kanye West, a pesar del tiempo que ha pasado el rapero sigue sin aceptar separarse de ella, en varias ocasiones le ha pedido que regrese con ella.

La famosa influencer está viviendo un nuevo romance con el comediante de “Saturday Night Live”, Pete Davidson, esto después de que por varios meses fuera un rumor su noviazgo.

¿Por qué Kendall es Jenner y no Kardashian?

La razón por la Kendall Jenner no comparte apellido con Kim Kardashian es debido a que no son hijas del mismo padre biológico, mientras que Kendall es hija del ex deportista Bruce Jenner, Kim es hija del abogado Robert Kardashian.

