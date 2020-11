Kim Kardashian transforma su mansión en un espeluznante nido de arañas

Kim Kardashian ha hecho todo lo posible por una temporada espeluznante al transformar su mansión en una guarida palmeada.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 40 años, invitó a sus 190 millones de seguidores de Instagram a un recorrido por el interior de la espeluznante casa con temática de Halloween.

Sin rehuir lo extravagante, la estrella de reality shows se aseguró de celebrar la extraña fiesta a pesar de que fue cancelada por la pandemia de coronavirus en curso.

El inquietante video comenzó con Kim Kardashian grabando el exterior de su casa mientras movía la cámara a través de una tarántula rosa gigante que se encontraba en la parte superior de su mansión.

La 'pesadilla viviente' de Kim Kardashian

¡Kim Kardashian le teme a las arañas!

Aunque la orgullosa madre de cuatro está absolutamente aterrorizada por las arañas, se comprometió a crear el mejor Halloween para sus hijos que están "obsesionados" con todas las cosas horripilantes.

Casi cada centímetro de la preciada casa de la magnate del maquillaje estaba cubierta de telarañas mientras transformaba su mínima mansión en una fortaleza de Halloween.

Mientras continuaba con la gira épica, Kim Kardashian les dijo a los fanáticos que transformó la sala de la biblioteca familiar en una sala de trampolín donde sus hijos podían saltar al contenido de sus corazones en el día especial.

La bomba morena también compartió fragmentos de su sala de estar, comedor y cocina, todos con monstruosas arañas esparcidas por las espaciosas habitaciones.

La lujosa casa de Kim Kardashian y Kanye West estaba decorada con llamativos artefactos de luz roja que transformaron la mansión en una "pesadilla viviente".

Música espeluznante y efectos de sonido inquietantes emanaban de los pasillos mientras la estrella de Keeping Up With The Kardashians mostraba a los fanáticos su espeluznante casa.

Kim Kardashian y su hija mayor, North, de 8 años, decidieron ponerse atuendos a juego mientras se transformaban en bromistas.

En La Verdad Noticias te hemos informado sobre los mejores disfraces de las estrellas para este Halloween 2020 y sin duda Kim Kardashian se llevó el mejor premio por su esfuerzo.