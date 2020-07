Kim Kardashian trabaja mientras LLORA por crisis familiar que causó Kanye West

Kim Kardashian está haciendo todo lo posible para mantenerse ocupada mientras ella y su esposo Kanye West navegan a través de lo que ha sido una pesadilla de una semana.

La madre de cuatro hijos, de 39 años, sufrió humillación pública después de que su marido rapero anunció en Twitter que quería divorciarse de ella.

Las cosas se pusieron tan mal que a Kim no le quedó más remedio que subirse a un avión y volar al rancho en Wyoming, donde se ha estado escondiendo para tratar de resolver sus problemas.

Y desde que regresó de su breve viaje lleno de lágrimas, Kim se ha puesto a trabajar mientras continúa construyendo su imperio.

Kim Kardashian y Kanye West al borde del divorcio

Kim Kardashian llora por Kanye West

La estrella de Keeping Up With The Kardashians fue vista esta semana en el trabajo en Los Ángeles, cuando Daily Mail capturó a la belleza morena que llegaba al trabajo para disparar su nueva línea SKIMS.

Según el medio, Kim Kardashian se queda en Los Ángeles con los niños mientras Kanye West termina su siguiente álbum.

Kim fue vista saliendo de un automóvil mientras se dirigía a un edificio en el que se cree que supervisa una sesión de fotos para su marca de fajas.

Estaba vestida con pantalones de chándal grises casuales y sudadera con capucha, con su cabello descuidadamente atado con una gorra.

Kim mostró un exterior enfocado mientras agarraba una botella de agua y mantenía la cabeza baja.

La estrella de televisión se quedó “para recoger las piezas” después de que Kanye West continuó tuiteando algunos comentarios cortantes sobre su familia, desde la marca de la madre, Kris Jenner, como "supremacista blanca" hasta ir en contra de Kim.

Durante sus conversaciones de crisis con Kanye, Kim fue fotografiada llorando mientras se sentaban en un automóvil para discutir lo que estaba pasando entre ellos, y parece que todo le está pasando factura.

En las últimas semanas, Kanye se ha lanzado a varias protestas sobre Kim y su familia.

Afirmó que él y Kim Kardashian habían considerado abortar a su hija North, ya que acusó a su esposa y a su madre, Kris Jenner de intentar encerrarlo.

Kim rompió su silencio al compartir una larga declaración en Instagram que decía que los arrebatos de Kanye West se debieron a su trastorno bipolar.

TE PUEDE INTERESAR:Kim Kardashian: La vergonzosa fotografía de su pasado que no quiere que veas