Kim Kardashian tomó lecciones de baile con Addison Rae para Tik Tok

Kim Kardashian West tomó una lección de sensuales movimientos de baile en TikTok. En un adelanto de un episodio completamente nuevo de Keeping Up With the Kardashians, la ex participante de Dancing With the Stars intentó aprender algunos de los movimientos de moda de la plataforma de redes sociales con la ayuda de Addison Rae.

Las mujeres comienzan estirándose en el suelo, con Addison, de 20 años, ayudando a Kim, de 40, en su primer split. "Nunca he hecho un split", comparte Kim, mientras su hermana Khloé Kardashian la anima desde la habitación. "¿Debería ser un objetivo de 40 años?"

Después de aprender algunas coreografías de Addison, Kim admite que intentar bailar es "realmente intimidante". E incluso le pide a la estrella tiktoker que le enseñe movientos menos atrevidos, porque ella es una mujer casada (por lo menos lo era cuando grabaron ese capítulo).

"Trataré de hacerlo en casa", dice. "Quiero, como, jugar con eso y ver si realmente puedo hacerlo yo sola".

Mira el video a continuación:

Addison Rae ahora es gran amiga de las Kardashians

A principios de este mes, Addison hizo su esperado debut en KUWTK, en un episodio en el que Kim y Khloé cuestionaron su estrecho vínculo con Kourtney Kardashian. Sin embargo, finalmente aprobaron, y parece que toda la familia ahora es fanática de Addison.

Addison comenzó siendo amiga de Kourtney y ahora es cercana a toda la familia Kardashian-Jenner/Foto: Insider y Prime Video

El medio Entertainment Tonight habló con Addison en septiembre sobre su amistad con Kourtney de 42 años, y las críticas que han recibido por pasar el rato juntas debido a su importante diferencia de edad.

"Resulta que Kourtney y yo tenemos una gran amistad, lo cual es muy divertido", dijo Addison a ET en ese momento.

"Ha sido una gran persona en mi vida. Dijo en mi video de YouTube que yo tenía una gran energía y que a ella le gustaba estar cerca. Creo que ella también tiene una gran energía y tiene tanta experiencia en su vida que puedo en realidad, basta con mirar y aprender de ella", declaró la tiktoker estadounidense de 20 años.

Añadió que las amistades no son "algo para juzgar realmente a la gente". "Al final del día, creo que las amistades son justo lo que haces", explicó. "Lo que tienes, como el tiempo que pasas con ellos, las cosas que disfrutas haciendo".

Los nuevos episodios de la última temporada de Keeping Up With the Kardashians se transmiten los jueves a las 8 pm ET/PT en E!. ¿Crees que la empresaria Kim Kardashian algún día podría bailar como Addison Rae? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

