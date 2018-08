Kim Kardashian tiene una lista de prohibiciones impuestas por Kanye West

Las redes sociales han enloquecido luego de saber que Kanye West impuso en Kim Kardashian una lista de prohibiciones que quiera o no debe de cumplir y de verdad hay cosas que desconocerás pero finalmente fueron filtradas y quedaron a la opinión del público.

Kanye West ha demostrado que su esposa Kim Kardashian tiene que comportarse como lo que es, una señora de gran altura y con mucho porte y elegancia, es por ello que te compartimos la lista de acciones que desde hace cuatro años se practican sin que los internautas se dieran cuenta.

De acuerdo a lo que el portal de Quién; estas son las siete restricciones:

1. Cada vez que Kanye se encuentra en una actuación quiere que Kim ponga toda su atención al show y no se distraiga con nada, especialmente con su celular.

2. Cuando la socialite se encuentra en casa, es mejor que no use una gota de maquillaje para que se mantenga al natural y fresca, tal y como le gusta a su esposo.

3. Kim tiene prohibido mantener algún tipo de relación con sus ex, y es que a sus 37 años se casó anteriormente con el productor musical Damon Thomas y el basquetbolista Kris Humphries.

4.Cuando se sientan a la mesa, lo mejor es que no haya ningún celular a la vista. Esta debe ser una de las "reglas" más difíciles de seguir, ya que como todos sabemos ella es la reina de las redes sociales.

5. Al parecer, el rapero ha pedido a su esposa que el mismo Kanye no aparezca más en los cameos del reality familiar Keeping up with the Kardashians. Sin embargo, no puede prohibírselo del todo, ya que sabe las ganancias que representa el programa para el bolsillo de Kim.

6. Si Kim quiere entablar algún tipo de relación amistosa, tiene que pasar antes por el consentimiento de Kanye.

7. Por increíble que parezca, cada outfit que Kim ha lucido en público ha sido aprobado por su esposo. Incluso, han surgido rumores que aseguran, Kanye eligió todos los atuendos de Kim durante su último embarazo .