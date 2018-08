Kim Kardashian ¿tendrá otro bebé?

¿Pensabas que Kim Kardashian y Kanye West ya habían cerrado la fábrica? Según los rumores, todo indica que la pareja podría estar a la espera de su cuarto bebé.

Su último hijo Chicago nació a través de un vientre rentado, pues la cantante presentó severas complicaciones en sus dos embarazos provocando que la socialité ya no pueda tener más hijos de forma natural.

Una fuente cercana a la famosa pareja aseguró que 'tienen un embrión más guardado', por lo que Kim y Kanye estarían a la espera de su cuarto hijo a través del método de vientre subrogado.

Incluso, aseguran que esta vez su bebé sería niño, por lo que la estrella de Keeping up with the Kardashians y el rapero pronto podrían confirmar esta noticia.