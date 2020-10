Kim Kardashian temía ser hallada muerta durante el robo que sufrió en París

Kim Kardashian recordó amargamente las secuelas del robo que sufrió en París hace cuatro años, y dijo que temía que su hermana Kourtney la encontrara muerta.

Kim rompió en llanto mientras charlaba con el legendario conductor de televisión David Letterman, durante su entrevista en el programa de Netflix “No necesitan introducción con David Letterman”.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians reveló que aquel incidente en Paris en 2016, cuando un grupo de intrusos se introdujeron en su habitación de hotel, tuvo un efecto devastador en ella.

Kim, de 39 años, dijo que en ese momento levaba consigo todas sus joyas para la Semana de la Moda de París, algo que “nunca había hecho antes”.

Mientras todo sucedía, su compañera de habitación, Kourtney Kardashian, había salido con el único guardia de seguridad que tenían.

Un momento aterrador para Kim Kardashian

La estrella de reality show recordó que cerca de las 3 de la mañana escuchó pasos fuertes en las escaleras, lo que le hizo sentir “pánico inmediato”, por lo que intentó llamar al 911.

Pese a sus esfuerzos, los delincuentes lograron entrar antes de que pudiera hacer algo y le exigieron el anillo que su esposo, Kanye West, le había regalado unos días antes.

Los delincuentes habían visto que Kim portaba el anillo y otras joyas en sus redes sociales.

Kim rompió a llorar al recordar el momento en que uno de los ladrones "la agarró" mientras estaba desnuda bajo una bata, por temor a que la asaltaran.

La estrella de KUWTK dijo: "Yo estaba como, 'OK, este es el momento en que me violarán. Como trato, esto va a suceder, solo prepárate'.

"Entonces, lo hice y luego, no sé por qué estoy llorando, ya he hablado de esto antes, y luego me ató con esposas y bridas y luego con cinta adhesiva y me tapó la boca y mis ojos."

Dijo que en ese momento uno de ellos le apuntó con un arma en la cabeza, y solo podía pensar en que Kourtney podría regresar y resultar lastimada, o peor aun, encontrar su cuerpo sin vida y quedar “traumatizada por el resto de su vida”.

Cuando los delincuentes fueron atrapados, descubrió que la habían estado siguiendo “durante dos años antes de ese momento”.

"Había todo un equipo de personas que había planeado esto".

Te puede interesar:Kim Kardashian: Así se reconcilió con su hermana Kourtney

Kim Kardashian concluyó la anécdota recordando que estuvo paranoica durante un año, y contrató media docena de guardias de seguridad para su casa, y averiguó que los mismos sujetos habían intentado atacarla antes.