Kim Kardashian: sus "BUBIS" se quemaron ¡Horriblemente! ¿Lo superará?

Kim Kardashian es una de las mujeres más elegantes y voluminosas que destacan el Instagram, pues sus sorprendentes imágenes la han colocado como una de las favoritas en la famosa aplicación de imágenes.

La multimillonaria se ha pasado tomando el sol en estas vacaciones, perpo al parecer, se le ha pasado un poco wl bronceado, ya que en un video ha mostrado las consecuencias de esto.

Recientemente se puede ver en un video en donde muestras sus atributos marcados por las quemaduras de sol, totalmente rojas y muy marcadas, sorprendiendo de esta manera a sus fans.

LA MAGIA DE KIM KARDASHIAN

Lo más sorprendente de todo esto es que a pesar de las quemadas, Kim Kardashian demuestra que tiene trucos ‘beauty’ para toda ocasión y que mejor que promocionar sus productos en estos casos.

Kim Kardashian muestra sus BUBIS QUEMADAS

Es por eso que la multimillonaria ha publicado un vídeo en Instagram en el que se acerca a la cámara mostrando sus pechos quemados por el sol y ha desvelado su truco para disimular las marcas de las quemaduras.

En alguna parte del video comenta: “Quemaduras de sol! UGHHHH No me ha pasado esto en años, ¡pero gracias a Dios que me llevé conmigo el maquillaje corporal la semana pasada!".

Kim Kardashian muestra sus BUBIS QUEMADAS

Kim Kardashian sabe cómo arreglar sus problemas antiestéticos, a pesar de saber lo perjudicial que puede ser para la salud a largo plazo una quemadura solar de este tipo.

TE PUEDE INTERESAR: Kim Kardashian SE VA A LA CÁRCEL ¿Y ahora qué hizo?

EL SORPRENDENTE RESULTADO

Pero eso no es todo, pues Kim en otro vídeo se observa como la empresaria se deja maquillar el pecho con un tono igual al de su piel y finalmente la marca del traje de baño desparece por completo.

Al final de esta sesión de tips de belleza, la segunda de las Kardashian muestra el antes y el después de aplicar la base corporal en sus pechos, sorprendiendo a sus seguidores, debido a que el resultado es totalmente mágico, que ha alcanzado más de un millón de reacciones en Instagram.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos