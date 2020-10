Kim Kardashian supera los problemas con Kanye para celebrar su cumpleaños 40

Kim Kardashian olvidó por un momento sus problemas matrimoniales con Kanye West para celebrar juntos el cumpleaños número 40 de la empresaria.

Kim ha compartido esta fecha especial en las redes sociales, con muchos de sus fanáticos y amigos deseándole un feliz cumpleaños.

Entre toda la gente importante en su vida, la estrella de Keeping Up With the Kardashians se tomó el tiempo de leer el tuit de su esposo, de 43 años, que incluyó una romántica foto de la pareja dándose un beso.

La imagen corresponde nada menos que al estadio vacío en el que Kanye le pidió matrimonio en 2013. Se casaron siete meses después en una lujosa ceremonia en Florencia, Italia.

I love you so much �� https://t.co/XPF3aZzQiG — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 21, 2020

Junto a la imagen que Kanye compartió con sus 30,9 millones de seguidores en Twitter, escribió: "He estado haciendo estadios vacíos. ¡Feliz cumpleaños número 40! Te quiero mucho".

Kim retuiteó la publicación a sus propios 67 millones de seguidores, respondiendo: "Te amo mucho", junto con un emoji de corazón de amor blanco.

Tras siete años de matrimonio, Kim y Kanye han tenido cuatro hijos juntos: North, de siete años; Sanint, de cuatro; Chicago, de dos; y Psalm, de un año.

Kim y Kanye superan la amenaza de divorcio

En septiembre, La Verdad Noticias reportó que Kim ya estaba cerca de solicitar el divorcio al rapero, luego de soportar sus fuertes arrebatos en redes sociales en los que también dejó salir algunos de los problemas íntimos del matrimonio.

“Kim está a un paso de solicitar el divorcio, pero primero quiere sentarse con Kanye y hablar sobre temas importantes, como los niños y las finanzas”, dijo una fuente a la revista Heat.

Kim, su esposo e hijos disfrutaron recientemente de unas vacaciones en Colorado.

“(Kim) Está haciendo todo lo posible para evitar eso, así que en las raras ocasiones en que ve a Kim, es solo para una cena breve, y luego se marcha lo más rápido posible ", agregó.

El anuncio de que Keeping Up With the Kardashians está por terminar luego de más de 15 años al aire también despertó rumores de que Kim había abandonado el show para salvar su matrimonio con Kanye, que el rapero supuestamente odiaba.