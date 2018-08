Kim Kardashian sufre tremendo descuido con diminuto traje(FOTO)

Kim Kardashian no tiene límites, pues en está ocasión dejó con la boca abierta a varios seguidores, pues una de las fotografías que ya había circulado en redes sociales, la empresaria sufrió un descuido en su parte íntima.

Cabe destacar que Kim Kardashian tiene en Instagram 116 millones de seguidores y es una de las empresarias más exitosas del mundo tras su reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ por lo que cada actividad que haga es muy comentada entre los medios. Desde que decidió tener su tercer hijo en un vientre de alquiler, ella ha mantenido una anatomía envidiable y hoy la presume.

Y como ya es costumbre, en está ocasión la sensual Kardashian dejó mucho a la imaginación, pues en una de las fotografías se aprecia una parte muy íntima de la celebridad.

El descuido de Kim Kardashian:

Kim Kardashian

Sin duda que con esta fotografía, se deja a la imaginación muchas cosas, cabe destacar que la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ tiene una un patrimonio valorado en 175 millones. Kim ostentó el puesto 47 en la lista Forbes de las celebrities más ricas del planeta en 2016.

Kim Kardashian