Kim Kardashian sufre terrible pérdida, está de luto

Kim sufre terrible pérdida, está de luto

Kim Kardashian rompió el silencio este lunes, reaccionando públicamente a la repentina muerte de Manfred Thierry Mugler durante el fin de semana. La influencer publicó un montón de fotos que mostraban varios calces diferentes que eran diseños de Mugler y escribió:

"Manfred, mi corazón se rompe. ¡No hay nadie como tú!"

"¡Tu visión, tus transformaciones, tu magia! Me siento muy honrada de tener Te he conocido, he pasado tiempo contigo y he sido una musa para ti".

"¡Nunca olvidaré nuestro tiempo juntos en todo el mundo y aprendí del maestro mismo sobre lo que realmente significaba la alta costura!", mencionó la famosa Kardashian.

Kim llora la muerte de Manfred Thierry Mugler

Y finalmente, Kim termina diciendo... "Siempre dijiste que la belleza salvará al mundo, ¡y realmente creías que era un lugar mejor debido a la belleza que lo rodeaba! Gracias por la belleza. Te quiero mucho".

Como informamos, el diseñador francés de 73 años murió este fin de semana inesperadamente... conmocionando al mundo de la moda y más allá.

Sus atuendos han sido usados por algunas de las estrellas más importantes, incluida Kim... quien, en particular, usó un diseño de Thierry en la Met Gala de 2019.

¿Qué nacionalidad es Kim Kardashian?

¿Qué nacionalidad es Kim?

Kim es de origen armenio, por parte de su padre, sus bisabuelos paternos emigraron a Los Ángeles justo antes del genocidio, y su bisabuela es turca de origen armenio. Su madre Kris Jenner tiene ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa y neerlandesa.

