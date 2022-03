Kim Kardashian sueña con iniciar un bufete de abogados 'exitoso'

Kim Kardashian tiene la mira puesta en ayudar a más personas con su título de abogada. La magnate de SKIMS, de 41 años, le dijo a Vogue Hong Kong que sueña "con algún día crear una firma de abogados exitosa".

La revelación sobre sus planes futuros se produce años después del inicio de la educación legal de Kardashian y el anuncio de que aprobó el examen “baby bar” para ser abogada.

"La experiencia me enseñó mucho y nunca había trabajado tan duro en algo en mi vida", dijo sobre la preparación para el examen. "Tuve que ser muy diligente en el estudio y dediqué cada minuto libre que tenía. Me apasiona mucho la reforma de la justicia penal y quiero abogar por aquellos que creo que fueron condenados injustamente".

Kim Kardashian trabajó muy duro para ser abogada.

Kardashian dijo anteriormente que no se le ha "regalado" nada en el campo de la carrera de derecho. "Esto no fue fácil ni me fue regalado", escribió en una publicación de diciembre en Instagram. "¡Reprobé este examen 3 veces en 2 años, pero me levanté cada vez y estudié más y lo intenté de nuevo hasta que lo logré!"

Kardashian, cuyo difunto padre, Robert Kardashian, era un famoso abogado, también le dijo a Vogue Hong Kong que su trabajo inspiró el camino de su vida. "Pasar tiempo con mi padre en su oficina definitivamente me influyó. Hacer este trabajo ha estado en mi alma durante años y estoy muy orgullosa de estar ahora haciendo este trabajo", dijo.

La madre de cuatro hijos agregó: "Estar en esta línea de trabajo definitivamente me ha hecho sentir más cerca de mi papá y saber que estoy ayudando a la gente se siente realmente bien al final del día".

La estrella de The Kardashians ya ha ayudado a otros y ha puesto su mirada en la exoneración de un puñado de reclusos que cree que fueron condenados injustamente, o sentenciados injustamente, por delitos.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Kardashian ayudó a Alice Marie Johnson , una mujer que fue sentenciada a cadena perpetua por un delito de drogas no violento. Con la defensa y la ayuda de Kardashian, Johnson fue indultado por el expresidente Donald Trump y liberado de prisión después de 21 años.

En noviembre, Kim Kardashian centró su atención en Julius Jones, un hombre programado para ser ejecutado después de ser declarado culpable de un asesinato en 1999. Posteriormente, su sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua.

