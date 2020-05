Kim Kardashian sube la temperatura en Instagram con foto topless

Kim Kardashian dejó a sus fans con la boca abierta con tremenda foto topless y prácticamente semidesnuda ya que solo visitó un collar de flores blancas al estilo de Hawaii.

Del Instagram de Kim Kardashian

Con sus grandes y bien moldeadas nenas - casi - totalmente al desnudo, Kim Kardashian despertó los bajos deseos de sus 169 millones de seguidores en Instagram.

Tanto hombres como mujeres que la siguen en su cuenta oficial de Instagram estuvieron encantados con la candente y provocativa fotografía de Kim Kardashian, la cual le valió millones de “me gusta” y halagadores comentarios de sus fans.

“Simplemente una encarnación del Edén en la tierra”.

“Eres tan candente”.

“Más fotos con esta vibra Kimberly”.

Kim Kardashian agradeció los cumplidos de sus fans con una segunda fotografía, esta vez vestida, en la que manda un beso a sus fans mientras posa de rodillas y provocativamente frente a la cámara.

Kim Kardashian en Instagram

Kim Kardashian causa nueva polémica

Aunque la gran mayoría de los fans de Kim Kardashian disfrutaron del candente “regalo” de la estrella de Keeping Up With the Kardashians hubo algunos que la criticaron por su reciente conversión al cristianismo.

“Ya no veo modestia por el nuevo cristianismo de Kanye West. Supongo que ha aflojado las reglas”, escribió uno de los “fans” de Kim Kardashian de 39 años de edad.

“Pensé que ahora eres cristiano, Dios te juzgará”, escribió otro seguidor en Instagram debido a que Kim Kardashian había decidido adoptar una vida más modesta por la religión de Kanye West.

Pese a su conversión al cristianismo, Kim Kardashian ha deleitado a sus millones de seguidores en Instagram en más de una ocasión con varias fotos en poses sensuales y atuendos candentes que los dejan con boquiabiertos.

Como era de esperarse, los fans de Kim Kardashian agradecen que no se tome el cristianismo tan en serio y siga consintiendolos con sus mejores fotos.