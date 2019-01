Kim Kardashian sorprendió a fans al revelar una foto de su pasado

La sensual celebridad Kim Kardashian es una de las mujeres más buscadas en las redes sociales, teniendo más de 125 millones de seguidores en Instagram y ahora ha impactado por una reciente publicación donde ha mostrado un momento de su pasado.

En la imagen Kim Kardashian mostró como lucía cuando era tan solo una niña, la instantánea causó emoción entre sus admiradores, la famosa quiso compartir un momento especial con sus fans.

"En realidad recuerdo este día. Me estaba quedando con mi abuela y mi abuelo en San Diego y ella me consiguió este vestido en su tienda de ropa de niñas y tuvimos que parar y tomar una foto porque es lo que hacen los grandes padres". Escribió Kim Kardashian.

La emotiva fotografía que compartió Kim Kardashian de su niñez logró obtener más de un millón de likes y diversos mensajes de los usuarios que han quedado emocionados por la foto de la hermosa empresaria.

Kim Kardashian es una de las mujeres más ardientes en Instagram y prueba de ello fue una foto que subió hace unos días, dejando al descubierto sus partes más íntimas, la celebridad no llevaba puesto sostén y dejó marcado sus pezones, la imagen tuvo más de 3 millones de likes.

La empresaria Kim Kardashian de 38 años, se volvió el centro de atención de todo el mundo, debido al polémico programa de televisión "Keeping Up with the Kardashians", donde revela sus más íntimos secretos junto con sus demás hermanas Kylie Jener, Kendall Jenner, Khloé Kardashian y kourtney kardashian.