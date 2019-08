Kim Kardashian sorprende a todos en las peores fachas y sin maquillaje

Gracias a su excéntrica vida, escándalos sexuales y un cuerpo con curvas de infarto, Kim Kardashian lleva más de una década posicionada como una de las celebridades más populares a nivel internacional.

La estrella del show televisivo ‘Keeping Up With The Kardashians’, nunca está satisfecha, por lo que varias veces al año experimenta diferentes looks; ya sea el tinte o corte de su cabello, maquillaje o estilo de ropa, Kim cambia su estilo constantemente.

Por ser una de las mujeres más buscadas del Internet, es inevitable que los cibernautas y seguidores de la estrella de Hollywood lancen comentarios a favor o en contra de la imagen de Kim Kardashian, sin embargo, esto parece importarle poco pues es una mujer muy segura de si misma.

Kim Kardashian sorprende a todos en las peores fachas y sin maquillaje

No obstante, la socialité vuelve a ser el centro de atención ya que fue captada por un paparazzi mientras caminaba desprevenida por la ciudad ¡SIN MAQUILLAJE EN SU ROSTRO!.

Estas imágenes han sido prácticamente catalogadas como insólitas, pues Kim Kardashian nos tiene acostumbrados a verla todo el tiempo con estilizados atuendos y una cara con mucho maquillaje por más ordinario que sea el lugar en donde se encuentra.

Inclusive, debemos resaltar que fue debido a ella que se puso de moda el ‘contouring’, una técnica de maquillaje que ayuda a esconder las imperfecciones y a su vez resaltar los mayores atributos del rostro.

A pesar de todo esto, no podemos negar que Kim Kardashian con o sin maquillaje sigue luciendo hermosa, prueba de ello son las fotografías que están circulando por la red, donde sin preocupación alguna, la celebridad de 38 años se dejó ver al natural.

MIRA A KIM KARDASHIAN SIN MAQUILLAJE

QUIZÁ TE INTERESE: Kim Kardashian se pone RUBIA completamente impactante ¡Exquisita! (FOTOS)

Dale clic en la estrella de google news y síguenos