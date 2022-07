Kim Kardashian se vuelve una sexy Rapunzel en atractivas poses

Kim Kardashian se vuelve Rapunzel en unas sexys poses

Kim Kardashian se define como una de las modelos e Influencers más populares en todo el mundo, que ha demostrado que tiene todo para permanecer en este puesto y qué también tiene un gran talento para el modelaje, en esta ocasión con un bonito atuendo muy ajustado a su delgada silueta.

Se ha destacado que la famosa Kim Kardashian estuvo perdiendo peso para poder utilizar un vestido en la Met Gala, desde que sucedió ese gran evento, ella ha permanecido con sus cuidados y por lo tanto conservado sus grandes avances, por lo que ahora solamente quiere presumirse cada que tiene la oportunidad

Pero en esta ocasión la bella Kim Kardashian se puedo ver que se encontraba disfrutando de su sala, el conjunto de cuerpo completo que llevaba puesto demuestra también que ella continuaba comprometida con la moda, buscando innovar y hacer algunas cuantas propuestas para la industria, logrando llamar la atención de millones de internautas.

Kim Kardashian como Rapunzel

Esta vez la socialité llevaba una cabellera rubia que desde su cabeza llegaba hasta el piso, totalmente larga, ella misma se consideró Rapunzel, por lo que en la última de las imágenes se envolvió en la cabellera por completo.

No es para menos, fueron más de 1 millón 700,000 personas las que llegaron para regalarle eso me gusta, entre ellas están otras famosas que también la felicitaron y reconocieron su excelente trabajo, no por nada es una de las personas con mayor número de seguidores en dicha plataforma.

Hay que destacar que Kim Kardashian está enfocada en hacer crecer sus empresas, es por eso que cada vez se esfuerza más por traer productos de primera calidad, siempre en búsqueda demás a pesar de todo lo que ya ha conseguido.

Representante de Balenciaga

Cabe destacar que la hermosa Kim Kardashian es una de las mayores representantes de la marca Balenciaga, caminó por su pasarela este 6 de julio, se realizó en París en su nombre, utilizando un ajustado vestido en color negro una vez más demostró su gran estilo, soporte y por supuesto sus talentos como modelo, en una prenda que realmente logró resaltar.

