Kim Kardashian se reencuentra con Kanye West en medio de rumores de divorcio

Kim Kardashian se reunió con su esposo Kanye West en Wyoming, solo unos días después de que afirmó que había estado tratando de divorciarse de ella, y que el rapero fue visto en un hospital cercano a su rancho.

TMZ ha divulgado las fotos que muestran como la estrella de Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian había llegado a Cody, donde tienen un rancho, para que pueda ver a Kanye West.

Kim Kardashian y Kanye West han estado separados por semanas

Este es el primer encuentro entre Kim Kardashian y Kanye West desde que el rapero exploto en Twitter sobre ella y su madre, Kris Jenner, además de divulgar algunos secretos de su familia.

Kim Kardashian finalemente visita a Kanye West

De acuerdo a la información de Kim Kardashian fue vista sentada en un automóvil con Kanye West, mientras se detenía afuera de Wendy's, con la pareja mirando a la distancia.

En las fotos, Kim Kardashian parece no llevar puesto su anillo de bodas, después de que Kanye West la maltratara públicamente en Twitter, en lo que se ha convertido en uno de los escándalos más grandes de la pareja.

Kim Kardashian es vista sin su anillo de bodas

El rapero de 43 años afirmó que Kim Kardashian y Kris Jenner habían enviado médicos a Wyoming para "encerrarlo", mientras que Kim ha pedido "compasión", ya que cree que está teniendo un episodio bipolar.

Kim Kardashian y Kanye West obviamente tienen mucho que discutir y los fanáticos de la pareja estarán encantados de saber que finalmente están hablando cara a cara en lugar de comunicarse en público en las redes sociales, aunque las fotos muestran que no están tan enamorados de estar en la compañía del otro.

Los ataques de Kanye West contra su esposa

Kanye West comenzó a criticar a Kim Kardashian durante un mitin de campaña en Carolina del Sur, en el que afirmó que la socialité había querido abortar a su hija, North West, cuando descubrió su embarazo.

Luego Kanye West insinuó en Twitter que su reunión con el rapero rival, Meek Mill en un hotel fue más que solo una reforma de la prisión y que había "tratado de divorciarse" de ella desde ese momento, hace dos años.

Por su parte, Kim Kardashian habló en nombre de su esposo en Instagram, casi cinco días después de que Kanye West causó la polémica en su campaña presidencial estadounidense.

"Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que sepa, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo [...] Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protector con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad cuando se trata de su salud, pero hoy, siento que debería comentarlo debido al estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental".

Kim Kardashian continuó: "Vivir con el desorden bipolar no disminuye ni invalida sus sueños y sus ideas creativas, sin importar cuán grandes o imposibles de obtener para algunos".

"Eso es parte de su genio y, como todos hemos presenciado, muchos de sus sueños se han hecho realidad. Pido amablemente que los medios y el público nos den la compasión y la empatía que se necesitan para que podamos superar esto [...] Gracias por aquellos que han expresado su preocupación por el bienestar de Kanye y por su comprensión".