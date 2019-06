Kim Kardashian se pasea por las calles de Los Ángeles con ATREVIDO atuendo

Una de las celebridades más buscadas en las redes sociales es Kim Kardashian, la famosa empresaria de 38 años de edad, sorprende a sus fieles admiradores en cada evento que asiste.

A Kim Kardashian le fascina estar a la moda, pues la esposa de Kanye West es muy cuidadosa para combinar los accesorios, ropa y zapatos para lucir espectacular.

La familia de Kim Kardashian ha estado acostumbrada en mostrar su vida privada a través de su programa de televisión "Keeping Up with The Kardashians", donde las hermanas comparten sus secretos.

Recientemente Kim Kardashian fue captada paseando por las calles, mientras realizaban algunas de las grabaciones en Los Ángeles para el programa de televisión "Keeping Up with The Kardashians" junto con su hermana Kourtney Kardashian; pero lo que más ha impacto a los fans de la celebridad fue el atuendo atrevido que eligió para la ocasión.

En las imágenes se aprecia a la famosa empresaria Kim Kardashian, lucir un look muy atrevido en color negro con unas botas de punta, enloqueciendo a los usuarios con su espectacular físico.

Kim Kardashian luce impactante look

Kim Kardashian estuvo en un reconocido restaurante de Los Ángeles y su presencia no pasó desapercibida de los paparazzis, quienes pudieron captar el espectacular atuendo que lució la celebridad.

La famosa empresaria Kim Kardashian en su cuenta personal de Instagram, cuenta con más de 141 millones de seguidores, superando a su hermana Kylie Jenner, Kendal Jenner, Kourtney y Khloé Kardashian.